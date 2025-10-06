(VTC News) -

Nhân dịp Tết Trung thu – Tết của đoàn viên, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến niềm vui cho các cháu là con cán bộ, nhân viên đang công tác tại đơn vị và các cháu nhỏ được Vùng 2 nhận đỡ đầu.

Đêm Hội trăng rằm 'Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn'

Bộ Tư lệnh Vùng cùng các đơn vị trực thuộc đã trao tặng hơn 1.300 suất quà với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác như heo đất, đèn lồng, thiệp chúc mừng, đồ chơi, dụng cụ học tập…

Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương, sự sẻ chia và quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải quân dành cho “hậu phương nhí” – nơi tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người cha - người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Các cháu nhỏ nhận quà Trung thu.

Đặc biệt, chương trình Đêm hội trăng rằm “Bố ở Nhà giàn - Con ở nhà có bạn” do Vùng 2 Hải quân tổ chức đã để lại nhiều xúc động. Các em nhỏ được hòa mình trong không khí rộn ràng với múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian, được gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng, và đặc biệt là được xem trực tuyến hình ảnh của các bố đang công tác trên nhà giàn DK1, lắng nghe lời chúc Trung thu, lời nhắn gửi yêu thương từ nơi đầu sóng.

Khoảnh khắc những lời chúc từ nhà giàn vang lên qua màn hình, nhiều ánh mắt trẻ thơ rưng rưng xúc động. Dẫu cha đang canh gác giữa trùng khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhưng tình yêu thương vẫn luôn hướng về mái ấm thân thương.

“Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn”, nhịp cầu yêu thương ấy nối liền khoảng cách giữa biển khơi và đất liền, giữa cán bộ, chiến sĩ và con thơ, để Trung thu thêm trọn vẹn, ấm áp.

Các em nhỏ được xem trực tuyến hình ảnh của các bố đang công tác trên nhà giàn DK1.

Thông qua chương trình, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân kiên cường giữa biển khơi không chỉ khơi dậy niềm tự hào, mà còn gieo mầm yêu thương, trách nhiệm trong trái tim trẻ thơ. Đây là dịp ý nghĩa nhằm giáo dục, bồi đắp nhân cách, vun đắp tình cảm gia đình, tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng; đồng thời động viên con em cán bộ, chiến sĩ có cha, mẹ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo, giúp các em có một mùa Trung thu thật vui tươi, đầm ấm, tiếp thêm động lực để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt của đất nước.