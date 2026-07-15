Đề xuất hình thành mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đưa ra khi trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 15/7.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Bộ trưởng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển xuất bản, văn hóa, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và kinh tế tư nhân; khắc phục những hạn chế, bất cập, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo động lực cho hoạt động xuất bản, in và phát hành, nhất là trên môi trường số.

Đồng thời, việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.

Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung 27/54 điều, bãi bỏ 3 điều.

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật được bà Lâm Thị Phương Thanh nêu là hình thành mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông.

"Dự thảo Luật lần đầu tiên tạo cơ sở pháp lý cho mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông nhằm tăng cường liên kết, tập trung nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xuất bản", Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.

Theo dự thảo Luật: "Tập đoàn xuất bản - truyền thông là nhóm công ty, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản". Cơ quan soạn thảo đề xuất Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Chính phủ cũng đề xuất hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung. Theo Bộ trưởng, dự thảo Luật mở rộng đối tượng tham gia liên kết xuất bản, tạo cơ chế hình thành hệ sinh thái xuất bản; khuyến khích doanh nghiệp công nghệ, truyền thông và các tổ chức liên quan tham gia chuỗi giá trị xuất bản; đồng thời bổ sung cơ chế cho việc khai thác, chuyển thể và thương mại hóa nội dung xuất bản phẩm.

Dự thảo Luật bổ sung các quy định về phòng, chống in lậu, vi phạm bản quyền trên môi trường số; xác định rõ trách nhiệm của các nền tảng số, các chủ thể thực hiện hoạt động có tính chất xuất bản, đồng thời bổ sung cơ chế bảo vệ biên tập viên và người làm công tác xuất bản trong quá trình hành nghề; phát huy vai trò của Hội Xuất bản Việt Nam và các tổ chức hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xuất bản.

Phiên họp sáng 15/7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh sau 13 năm thi hành Luật Xuất bản; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Về mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với việc sửa đổi các quy định nhằm đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản; tán thành việc cho phép UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về văn hóa được thành lập nhà xuất bản.

Cơ quan thẩm tra cho rằng việc bổ sung quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng.

"Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông tại dự thảo Luật để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Về hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận thấy việc bổ sung quy định về hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng là cần thiết, bao quát đầy đủ hơn các hình thức sáng tạo, phổ biến các nội dung số có tính chất tương tự xuất bản phẩm, quản lý chặt chẽ hơn các sản phẩm xuyên biên giới, nằm ngoài hệ thống xuất bản chính thống.

Tuy nhiên, theo quan điểm của cơ quan thẩm tra, việc quản lý các nội dung, sản phẩm thông tin trên không gian mạng đang được điều chỉnh ở nhiều quy định có liên quan (báo chí, thông tin điện tử, giao dịch điện tử, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ,…). Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo.