Đề xuất chi hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, chiều 6/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án sân bay Gia Bình có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; giảm tải, hỗ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể đầu tư mở rộng, nâng công suất.

Về quy mô, sân bay Gia Bình có thể đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Xây dựng thông tin, dự án có nhu cầu sử dụng hơn 1.884ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.

Sân bay Gia Bình sẽ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, dự án đầu tư theo các chuẩn mực quốc tế, để trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng.

"Dự án sân bay Gia Bình sẽ đầu tư để đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (AQS) theo đánh giá của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI). Đây cũng là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương", ông Trần Hồng Minh nêu rõ.

Dự án này cũng là một trong các công trình hạ tầng được lựa chọn đưa vào khai thác, vận hành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Về tiến độ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, từ nay đến 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Tiếp đó, từ năm 2026 đến 2030 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ 2031-2050), các đơn vị sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095).

Chính phủ cũng đề xuất chính sách đặc biệt hỗ trợ đầu tư. Theo đó, trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về di sản văn hóa mới chỉ quy định về di dời, thay đổi hiện vật trong di tích mà chưa có quy định cho phép di dời công trình là di tích lịch sử - văn hóa. Việc bảo vệ di tích được thực hiện ngay tại địa điểm di tích đó tọa lạc.

Vì vậy, để giải quyết vấn đề nêu trên, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án. Việc di dời được thực hiện trên cơ sở phương án do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban này nhất trí cần thiết đầu tư dự án.

Thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư dự án, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp tối ưu.

Về nguồn vốn, theo ông Phan Văn Mãi, cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về tiến độ, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tính khả thi của tiến độ dự án để phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.