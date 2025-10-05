Đề xuất bỏ chức danh trợ giảng, không phân hạng giảng viên đại học

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học. Điểm mới đáng chú ý là Dự thảo bỏ chức danh “trợ giảng” (hạng III, mã số V.07.01.23). Bộ GD&ĐT lý giải, điều chỉnh này xuất phát từ dự thảo Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định trợ giảng chỉ là người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giảng dạy, không còn được xếp thành chức danh viên chức giảng dạy.

Bên cạnh đó, Dự thảo mới cũng thay đổi cách gọi các chức danh nghề nghiệp của giảng viên. Thay vì phân hạng (giảng viên hạng III, giảng viên chính hạng II, giảng viên cao cấp hạng I), nay chỉ còn các tên gọi: Giảng viên; Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp (không dùng thuật ngữ "hạng").

Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo và bồi dưỡng, dự thảo cơ bản giữ nguyên, nhưng đổi tên chứng chỉ từ “Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên” thành “Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên”.

Các tiêu chuẩn năng lực của giảng viên được quy định rõ hơn, phân theo 3 cấp: Giảng viên, giảng viên đại học chính và giảng viên đại học cao cấp.

Theo đó, Giảng viên đại học chính phải đáp ứng yêu cầu sau:

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, cần có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học.

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được yêu cầu có kiến thức vững vàng về các học phần được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số học phần có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; Hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các học phần được phân công đảm nhiệm. Nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo.

Chủ trì thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu từ Đạt trở lên.

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ ĐH trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Tác giả của ít nhất 3 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của mình đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên đại học chính.

Giảng viên đại học được đăng ký xét thăng tiến vào chức danh giảng viên đại học chính khi đạt chuẩn nghề nghiệp; có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc tương đương tối thiểu đủ 6 năm đối với người có bằng thạc sĩ; đủ 4 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Giảng viên đại học cao cấp phải đáp ứng yêu cầu:

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Giảng viên có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy; Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học.

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, giảng viên đại học cao cấp phải có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy; Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành.

Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu từ Đạt trở lên;

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ (đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sỹ nội trú được tính như hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ;

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn chính hoặc phụ 1 nghiên cứu sinh bằng 1 công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước;

Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 2 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học);

Chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo, có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Tác giả của ít nhất 6 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của mình đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Dự thảo quy định, giảng viên đại học chính được đăng ký xét thăng tiến vào chức danh giảng viên đại học cao cấp khi đạt chuẩn nghề nghiệp; phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chính hoặc tương đương tối thiểu đủ 4 năm. Trong đó, phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chính.