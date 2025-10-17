Đề nghị làm rõ chính sách miễn viện phí có áp dụng với bệnh viện tư nhân

(VTC News) -

Tiếp tục phiên họp 50, chiều 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Nghị quyết bao gồm 4 nhóm chính sách lớn.

Gồm: Nhóm chính sách về giảm chi phí y tế cho người dân; Nhóm chính sách giải pháp về đất đai, thuế, tài chính; Nhóm chính sách về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe; Nhóm chính sách về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Về nhóm chính sách giảm chi phí y tế cho người dân, Bộ trưởng nêu rõ: "Chính phủ đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân và giao Chính phủ xác định các nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện".

Trong đó, ngân sách Nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỷ đồng/1 năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Chính phủ cũng đề xuất đến năm 2030, thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Cụ thể, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác được tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Từ năm 2027, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.

Chính phủ cũng đề xuất thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Dự thảo Nghị quyết đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí cũng như lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế nói trên phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, quy định về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026 liên quan đến hoạt động phòng bệnh.

Do đó, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị chuyển nội dung này vào dự án Luật Phòng bệnh (xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), trong đó quy định rõ nguyên tắc về cơ chế tài chính, đối tượng áp dụng, lộ trình ưu tiên, thời điểm thực hiện và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về chính sách miễn viện phí, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

"Ngoài ra đề nghị làm rõ: Nội dung 'miễn viện phí ở mức cơ bản' trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; Chính sách miễn viện phí được thực hiện đối với bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân hay chỉ áp dụng đối với bệnh viện công lập; Nội dung 'tăng mức hưởng' trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, định mức chi trả cho các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế ở mức nào đã được quy định ở luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, chính sách hưởng hiện nay đang thực hiện là đồng chi trả. Có những người được hưởng 80% (do bảo hiểm y tế chi trả), còn lại 20% người bệnh phải tự đóng; cũng có người được hưởng 90 - 95%. Những mức này hiện nay gọi là mức cơ bản.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, trên cơ sở tính toán mức ngân sách chi cho các hoạt động này để tăng dần mức cơ bản này lên để người bệnh ít phải chi trả tiền hơn khi khám chữa bệnh.

"Đây gọi là mức cơ bản trong phạm vi luật Bảo hiểm y tế là như vậy", Bộ trưởng nói.