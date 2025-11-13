Dấu hiệu cúm A và cách điều trị

(VTC News) -

Cúm A là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn chuyên môn của BS.CKII Mã Thanh Phong cho biết, cúm A (Influenza A) là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do các virus cúm mùa gây nên. Các chủng virus cúm A phổ biến là A/H5N1, A/H1N1, A/H3N2, A/H7N9, trong đó, chủng A/H7N9 và A/H5N1 thường lưu hành ở gia cầm, có khả năng lây sang người và tạo thành dịch bệnh.

Cúm A thường xuất hiện trong các đợt cúm mùa và gây ra đại dịch vì virus cúm A thường xuyên thay đổi và phân nhóm tạo thành chủng mới từ cúm mùa này sang cúm mùa khác. Vì thế, việc tiêm vaccine phòng cúm phải được tiêm nhắc lại mỗi năm để đảm bảo có hiệu quả với chủng cúm mới. Virus cúm A thường lây lan trên động vật như gà, chim, lợn, động vật có vú,… và có thể nhanh chóng lây sang người.

Cúm A khiến cả trẻ nhỏ và người lớn đều mệt mỏi

Dấu hiệu của cúm A

Các dấu hiệu của cúm A thường xuất hiện đột ngột và dễ nhận biết như ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng, đau nhức cơ thể. Đôi khi các triệu chứng này tự hết mà không cần điều trị đặc biệt.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài nhiều ngày mà không cải thiện, bạn cần đến gặp ngay bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh các biến chứng.

Bệnh nhân cúm A diễn biến nặng có thể gây nhiễm trùng tai, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ho khan, sốt cao gây co giật, tức ngực, viêm phổi và gây nặng lên các vấn đề về tim mạch.

Rất khó phân biệt sốt do cúm A với sốt do nhiễm virus khác, nhưng các trường hợp sốt cao do cúm A thường kéo dài hơn. Đối với những người có hệ miễn dịch yếu như người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai thì cần theo dõi kỹ vì trong một số trường hợp biến chứng của cúm A có thể gây tử vong.

Biến chứng nhanh và nguy hiểm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, cúm A không những lây lan nhanh mà còn tiến triển rất nhanh. Với người thông thường, triệu chứng cúm có thể khỏi hẳn sau 1-2 tuần. Nhưng không phải ai cũng có thể trạng tốt để ngăn chặn khả năng nhân lên của virus trong cơ thể.

Với những người thể trạng yếu, virus cúm hoạt động động càng mạnh, nhân lên càng nhiều, triệu chứng càng rõ ràng. Nếu không được xác định và điều trị cúm A kịp thời, bệnh có thể biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt là những biến chứng liên quan đến phế quản, phổi, tim mạch.

Rất nhiều trường hợp được ghi nhận do biến chứng của virus cúm A gây nên suy tim, suy hô hấp, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, viêm xoang, viêm đường tiết niệu.

Với người già, trẻ nhỏ hay những bệnh nhân có bệnh nền mãn tính, biến chứng cúm A có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tử vong cao.

Nguy hiểm với bà bầu

Cúm A đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Bà bầu nhiễm virus cúm A có nguy cơ sảy thai hoặc thai lưu cao, dị tật bào thai. Chính vì thế, để phòng tránh trường hợp này, các chị em nên tiêm phòng vaccine cúm trước khi mang thai.

Điều trị cúm A

Đa số các loại cúm A có thể khỏi sau 7-10 ngày nếu điều trị đúng cách. Đối với các trường hợp mắc cúm A, thông thường bác sĩ sẽ chỉ định điều trị tại chỗ, chỉ một số ít bệnh nhân chuyển biến nặng cần phải cấp cứu kịp thời.

Điều trị tại nhà

Để người bệnh nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Uống thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ.

Uống nhiều nước, ăn uống chế độ hợp lý, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, đồ ăn dễ tiêu hóa, hạn chế uống nước lạnh.

Tắm nước ấm, bận quần áo nhẹ, thông thoáng để giảm nhiệt độ cơ thể.

Nếu trường hợp sau 7 ngày các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Trong thời gian đó, người bệnh nên hạn chế ra ngoài những nơi công cộng hoặc tiếp xúc với nhiều người, nếu có thì phải mang khẩu trang y tế.

Điều trị tại cơ sở y tế

Những trường hợp tiến triển nặng, người nhà cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời cấp cứu và điều trị để được theo dõi, xét nghiệm và chỉ định dùng thuốc kháng virus phù hợp.

Thuốc được chỉ định để điều trị cúm A không biến chứng cho trẻ trên 1 tuổi và người lớn là Tamiflu.

Nếu thuốc được dùng trong 48 giờ, thời gian điều trị sẽ rút ngắn còn 1-3 ngày.

Các trường hợp biến chứng nặng sẽ được bác sĩ chỉ định điều trị cùng các loại thuốc kháng sinh khác.

Lưu ý thuốc Tamiflu không phải là thuốc đặc trị chữa cúm A mà chỉ là thuốc hỗ trợ điều trị, do đó hiệu quả tối đa nhất khi sử dụng trong vòng 24 giờ.