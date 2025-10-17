Đất đô thị bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe: UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Toàn cảnh đất đô thị Long Vân bị chiếm dụng làm bãi tập kết xe, thiết bị.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo "nóng" việc Khu đất rộng trong Dự án Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) bị chiếm dụng làm bãi tập kết xe, thiết bị gây nhếch nhác lối vào phố biển Quy Nhơn.

Hiện trạng khu đất đô thị Long Vân bị các hộ dân chiếm dụng làm nơi tập kết xe, thiết bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao UBND phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc, vận động các hộ dân đang chiếm dụng mặt bằng khẩn trương di dời công trình tạm, máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

"Trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND phường Quy Nhơn Bắc phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ, di dời theo đúng quy định pháp luật. Hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 30/10", ông Nguyễn Hữu Quế chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân theo dự án đã được phê duyệt. Sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng đúng quy định.

Cảnh nhếch nhác trong Khu đô thị mới Long Vân khi bị các cá nhân chiếm dụng.

Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi ông Nguyễn Hữu Quế đi kiểm tra thực tế hiện trường sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Như Báo Điện tử VTC News phản ánh trước đó, Khu đô thị Long Vân thuộc phường Quy Nhơn Bắc được quy hoạch thành trung tâm phát triển mới của tỉnh Gia Lai, được ví như thành phố thu nhỏ để cải thiện diện mạo đô thị trước lối vào trung tâm phố biển Quy Nhơn. Tuy nhiên trong thời gian qua, một bãi tập kết xe, thiết bị án ngữ trên diện tích đất lớn thuộc khu đô thị gây nhếch nhác, lộn xộn, mất mỹ quan trong suốt thời gian dài.

Đồng thời việc chiếm dụng trên dẫn đến tình trạng xuống cấp và cản trở tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án.

Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Bắc nhiều lần yêu cầu các cá nhân chiếm dụng đất khu đô thị phải di dời vật dụng, thiết bị và xe cộ, trả mặt bằng để tiếp tục thi công. Tuy nhiên gần 4 tháng trôi qua, các hộ dân vẫn không chấp hành.

Theo ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc thông tin, sau khi phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra thực tế và phát hiện 6 trường hợp đang chiếm dụng đất tại đây.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Long Vân thuộc phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai.

Khu đô thị Long Vân có quy hoạch gần 1.380ha, trong đó, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án vào ngày 11/10/2018 với tổng mức đầu tư hơn 176 tỷ đồng (HĐND tỉnh phê duyệt là hơn 187 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021.

Dự án được bắt đầu thi công từ cuối tháng 12/2018 và đã hoàn thiện trên 96%, tuy nhiên phần còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí có tài sản, nhà cửa của doanh nghiệp nên được gia hạn đến năm 2026.