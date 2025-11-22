Danh sách các xã, phường có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h qua (từ 17h ngày 21/11 đến 17h ngày 22/11), khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được tại một số địa phương: Sông Hinh 128,1mm, thôn 10 xã Ea M Doal 98mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 66,6mm, Đại Lãnh 76,3mm (Khánh Hoà); Đạ Chais 44,6mm (Lâm Đồng)...

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Đặc biệt, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc xảy ra tại nhiều xã/phường. Các cơ quan chức năng tại địa phương ảnh hưởng cần rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra tại các địa phương ở tỉnh Đắk Lắk gồm: Đức Bình, Ea Riêng, Sông Hinh; Buôn Đôn, Cư M’ta, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Rốk, Ea Súp, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Sơn Thành, Vân Hòa, Yang Mao.

Tại Khánh Hòa gồm: Bắc Khánh Vĩnh, Đại Lãnh, Diên Thọ, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Suối Hiệp, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tu Bông, Vạn Ninh, Vạn Thắng.

Tại Lâm Đồng gồm: Đam Rông 4, D'Ran, Lạc Dương, P. Lâm Viên - Đà Lạt, P. Lang Biang - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực.

Các xã, phường có nguy cơ bị sạt lở.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.