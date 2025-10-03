Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa XVII

(VTC News) -

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế bầu ông Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI), Phan Thiên Định (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế khoá XVI) và Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP Huế khoá XVI) được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Huế khoá XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà:

- Ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1974, quê TP Huế)

- Bà Phạm Thị Minh Huệ (SN 1974, quê TP Huế)

- Ông Hoàng Khánh Hùng (SN 1968, quê TP Huế)

- Ông Hoàng Hải Minh (SN 1978, quê TP Huế)

- Ông Phan Quý Phương (SN 1972, quê TP Huế)

- Ông Phan Thắng (SN 1976, quê TP Huế)

- Ông Phạm Xuân Toàn (SN 1970, quê TP Huế)

- Ông Đặng Ngọc Trân (SN 1968, quê TP Huế)

- Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1972, quê TP Huế)

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1976, quê Thanh Hoá)

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân (SN 1972, quê TP Huế)

Ban Thường vụ Thành uỷ Huế có 15 người

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sáng 3/10 tại Nhà hát Sông Hương.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV.

Dự kiến, Đại hội sẽ quyết nghị triển khai 6 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chương trình phát triển kinh tế tư nhân; Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, Đại hội thực hiện tập trung 3 nhóm giải pháp đột phá: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và nhóm giải pháp đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; khai thác lợi thế đô thị di sản để phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.