Danh hài từng 'đói đến mức phát ốm', giờ thu nhập trăm triệu/tháng dù ở ẩn

(VTC News) -

Nghệ sĩ Đức Hải sinh năm 1961, tại Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Sinh trưởng trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày nhỏ Đức Hải đói đến mức phát ốm chỉ vì thèm một đĩa bánh cuốn giá 300 đồng.

"Khi đó gia đình nghèo đến mức tôi thèm ăn bánh cuốn và bị ốm. Mẹ kiếm trong túi rút ra 300 đồng trên tay đưa cho tôi. Đến hàng bánh cuốn, tôi ngồi thụp xuống chấm nước mắm ăn như chưa bao giờ được ăn. Và cũng từ sau lần ăn bánh cuốn đó, tôi đã khỏi ốm", Đức Hải từng kể.

Theo Đức Hải, ký ức khốn khó như tiếp thêm động lực cho anh. Ngay từ nhỏ, Đức Hải đã có máu nghệ thuật trong người dù gia đình muốn anh theo học ngành kinh tế.

NSƯT Đức Hải có tuổi thơ khó khăn.

Để chiều lòng bố mẹ, nghệ sĩ Đức Hải vẫn cố gắng thi đỗ trường Đại học Ngoại Thương nhưng sau khi nhập học, anh lại thường trốn sang Nhà hát Tuổi trẻ để tập kịch.

Nhờ lối diễn duyên dáng không lẫn với bất cứ ai, Đức Hải nổi tiếng ở cả sân khấu kịch lẫn truyền hình. Ở vai diễn nào dù chính hay phụ, anh cũng gây ấn tượng đặc biệt, khó quên với khán giả.

Đức Hải cũng được xem là một trong những diễn viên gắn bó với Gặp nhau cuối tuần từ những ngày đầu tiên. Anh cùng NSND Khải Hưng là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng về một chương trình hài hước mang tên Gặp nhau cuối tuần. Lối diễn xuất dí dỏm của anh nhanh chóng nhận được nhiều yêu mến của khán giả.

Cuối thập niên 1990, Đức Hải là cái tên nổi đình đám. Anh từng tiết lộ trung bình một ngày chạy từ từ 6-9 show. Thời ấy khán giả hâm mộ cuồng nhiệt đến mức tìm đến tận khách sạn nơi anh ở để được gặp gỡ. Có nhiều hôm mất ngủ, anh buộc phải đăng ký phòng này và ở phòng khác để đỡ bị xáo trộn.

Đức Hải tham gia "Gặp nhau cuối tuần" từ những số đầu tiên.

Thế nhưng ở thời điểm sự nghiệp thăng hoa nhất, Đức Hải bất ngờ sang Nga học thêm về chuyên ngành đạo diễn. Năm 34 tuổi, anh về nước và làm giảng viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Năm 2000, NSƯT Đức Hải quyết định Nam tiến và công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM với chức vụ Trưởng khoa đạo diễn. Kể từ đó, Đức Hải ít tham gia hài kịch hay đóng phim, chủ yếu xuất hiện với vai trò cố vấn và giám khảo.

Nam nghệ sĩ cũng được ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên vợ cùng có 4 người con. Trong đó con gái lớn sinh năm 2003 và ba người con sinh ba, gồm 2 gái 1 trai sinh năm 2005. Các con của anh hiện đều trưởng thành, giỏi giang.

Ở tuổi 64, NSƯT Đức Hải về hưu, gác lại các công việc hoạt động nghệ thuật và sống bình yên bên gia đình. Nam nghệ sĩ giữ tinh thần lạc quan, tìm niềm vui từ công việc nấu ăn và chăm sóc con cái.

NSƯT Đức Hải cho biết anh luôn tự hào và thân thiết, gần gũi với các con. Ngoài ra, bà xã của nam nghệ sĩ cũng rất khéo léo trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, luôn dặn dò các con học cách "khổ trước sướng sau".

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Đức Hải.

Dù đã xa sân khấu nhưng Đức Hải vẫn có nguồn thu nhập ổn định. Trong một bài chia sẻ năm 2023, nam nghệ sĩ tiết lộ vẫn có thu nhập trăm triệu mỗi tháng. Ngoài lương hưu, thu nhập của anh đến từ việc kinh doanh bất động sản, nhà và khách sạn cho thuê tại trung tâm TP.HCM và Hà Nội.

Cuộc sống hiện tại khá đủ đầy, nên anh không bận tâm lo nghĩ về chuyện kinh tế. Anh vẫn đảm bảo cho gia đình mình có một cuộc sống thoải mái, lo cho con cái du học, từ chuyện vui chơi, mua sắm đến du lịch...

Nói về cuộc sống hiện tại, anh tâm sự: "Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình an nhàn và thoải mái. Tôi cũng đã về hưu nên hoàn toàn cảm thấy tự do, tự chủ. Ngày trước, tôi phải quần quật từ sáng đến tối để vừa làm việc vừa lo chuyện nhà cửa.

Còn bây giờ, tôi dành toàn bộ thời gian bên gia đình. Tôi thấy mình sống đủng đỉnh, không lo toan gì nhiều".