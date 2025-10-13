Danh hài từng diễn 10 show/đêm, giờ ở thuê, không có nổi 20 triệu trả nợ

(VTC News) -

Danh hài Thanh Tùng sinh năm 1955 tại TP.HCM trong gia đình truyền thống làm nghệ thuật. Ông là cái tên đình đám một thời của sân khấu hài miền Nam, cùng thời với danh hài Bảo Quốc, Duy Phương. Điều đặc biệt phải nhắc đến của người nghệ sĩ này là luôn sáng tạo câu thoại để phù hợp hoàn cảnh, khiến khán giả thích thú.

Nhóm hài Mai Sơn - Thanh Tùng từng là một trong những nhóm hài ăn khách nhất đầu thập niên 1980. Thời điểm đó, danh hài Thanh Tùng chạy show trong lẫn ngoài nước. Có những đêm, ông diễn từ 7 đến 10 tụ điểm, tiền kiếm nhiều không xuể.

Một điều rất lạ là Thanh Tùng luôn nhận mình là vai phụ. Tấu hài chỉ có hai người nhưng ông không nhận vai chính dù rất nổi tiếng. Vai phụ ở đây được hiểu là các miếng hay, câu thoại gây cười, danh hài nhường cho bạn diễn. Ông dí dỏm gọi mình đóng vai "kẻ đưa bóng cho đồng đội ghi bàn".

Thời giàu có, Thanh Tùng từng gây xôn xao khi sẵn sàng bỏ 150 triệu đồng để giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can. Ngoài ra, ông còn từng giúp đỡ nghệ sĩ Phi Phụng cùng nhiều đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Danh hài Thanh Tùng từng là cái tên đình đám trên các sân khấu.

Không vướng vào cờ bạc đỏ đen hay ăn chơi, song hơn chục năm trước, nam nghệ sĩ mắc phải sai lầm nghiêm trọng dẫn tới phá sản, phải bán nhà trả nợ. Kể từ đó, ông phải sống canh nhà thuê suốt hàng chục năm qua. Thanh Tùng không muốn nhắc lại hay gọi tên sai lầm này vì nó khiến bản thân day dứt.

Sau khi rơi vào cảnh túng quẫn, nghệ sĩ chuyên tâm vào tu tập. Mỗi ngày ông đều trì tụng chú đại bi, chú dược sư, kinh vu lan... để cảm thấy cuộc sống an yên hơn.

Tháng 5/2025, nam nghệ sĩ vướng vào lùm xùm nợ nần số tiền 20 triệu đồng. Sau khi trả lãi được 2 tháng, Thanh Tùng không có khả năng để trả tiếp số tiền còn lại. Khi biết chuyện, nhạc sĩ Tô Hiếu liên hệ và trả khoản nợ 20 triệu này cho danh hài Thanh Tùng.

Thời điểm đó, danh hài nói cuộc sống hiện tại khó khăn, túng thiếu. Ông thỉnh thoảng đóng phim truyền hình với cát-xê khoảng vài trăm nghìn đồng/tập, trừ tiền xăng xe chẳng còn bao nhiêu.

Nam danh hài có cuộc sống khó khăn ở tuổi 70.

Được biết, hai cô con gái của nghệ sĩ Thanh Tùng với vợ cũ hiện sống ở Mỹ. Các con tuy khá giả nhưng không giúp bố vì không chấp nhận người vợ sau của ông. Họ ra điều kiện sẽ trả nợ và lo cho ông mọi thứ nếu ông bỏ người vợ sau và qua Mỹ sống.

Nghệ sĩ Thanh Tùng rất thương người vợ hiện tại. Theo lời ông, vợ trẻ rất chung thủy, cùng ông đi qua bao nhiêu khó khăn. 2 năm trước, ông bị đột quỵ, cũng người vợ trẻ hiện tại lo lắng, chăm sóc cho ông vượt qua bạo bệnh. Vậy nên, ông chấp nhận sống cảnh nợ nần, vất vả để ở bên người phụ nữ này.

Ở tuổi 70, Thanh Tùng may mắn vẫn khỏe mạnh, không mắc bệnh tuổi già. Đó cũng là lý do ông vẫn nỗ lực để cống hiến với nghề.

Ngoài nghệ thuật, Thanh Tùng không có công việc khác. Nếu ông không được mời đi diễn, đóng phim, vợ phải lo mọi chi phí từ ăn uống, sinh hoạt, thuê nhà đến thuốc men. Nam danh hài nợ tiền gần như tất cả hàng quán trong khu vực mình sống.