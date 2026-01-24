(VTC News) -

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chỉ trong thời gian ngắn, các bác sĩ đã tiếp nhận gần 10 trường hợp liệt dây thần kinh số 7, trong đó có bệnh nhân cao tuổi, trẻ nhỏ gần 1 tuổi và cả phụ nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ. Đáng chú ý là có những người trẻ đang khỏe mạnh bỗng méo miệng, lệch mặt khi ngủ dậy.

Trường hợp điển hình là người bệnh T.T.Q sinh năm 1997. Người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý thần kinh. Buổi sáng khi thức dậy, người bệnh bất ngờ phát hiện miệng bị méo, mắt không nhắm kín, khuôn mặt mất cân đối rõ rệt. Lo lắng trước tình trạng bất thường, người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đột ngột bị liệt mặt, méo miệng sau một đêm ngủ dậy (Ảnh: BV tỉnh Phú Thọ).

Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì liệt mặt tăng đột biến. Theo thông tin từ bệnh viện, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến khám và điều trị liên quan đến tình trạng liệt dây thần kinh số 7. Đáng chú ý, số ca nhập viện hiện nay đã tăng gấp đôi so với tháng trước, thời điểm nền nhiệt chưa giảm sâu như hiện nay, có những ca còn trẻ tuổi.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, các bác sĩ liên tục tiếp nhận những ca bệnh có biểu hiện liệt mặt. Điển hình là trường hợp anh T.V.S. (45 tuổi) đến khám vì cảm giác tê bì nửa mặt trái, ăn nhai khó khăn, thức ăn thường bị đọng lại trong miệng. Kết quả chụp MRI sọ não không phát hiện tổn thương cấp tính nội sọ, bệnh nhân được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên trái vô căn.

ThS. BS Phan Huy Quyết - Trưởng khoa Y Dược cổ truyền (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, điểm chung của các ca bệnh là khởi phát đột ngột với những biểu hiện điển hình như méo miệng, liệt nửa mặt, mắt nhắm không kín, ăn uống khó khăn, nói ngọng. Bệnh hay gặp khi thời tiết lạnh, người bệnh ngủ trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc không giữ ấm vùng đầu - cổ. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các di chứng như co cứng cơ mặt, méo mặt kéo dài, vận động cơ mặt không hồi phục hoàn toàn.

Trước thực trạng số ca liệt dây thần kinh số 7 gia tăng mạnh trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt và cổ khi ra ngoài trời lạnh, vào sáng sớm hoặc đêm khuya. Người dân cũng cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, không tắm nước lạnh quá khuya, không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như méo miệng, liệt mặt, mắt nhắm không kín, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng”. Việc chủ quan, chần chừ hoặc tự ý điều trị tại nhà có thể khiến bệnh kéo dài, để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.