Đâm vào xe ô tô đang đỗ, trách nhiệm các bên ra sao?

(VTC News) -

Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian. Đồng thời người điều khiển xe không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: Bên trái đường một chiều; trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt; nơi dừng của xe bus; song song với một xe khác đang dừng, đỗ; trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;...

Như vậy, tùy vào việc dừng xe có đúng quy định hay không để xác định bên nào có lỗi trong việc gây tai nạn, bởi nếu người điều khiển xe ôtô dừng xe không đúng nơi quy định thì hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Không ít trường hợp xe máy đâm vào xe ôtô đang đỗ, vậy trong tình huống này, ai là người phải chịu trách nhiệm bồi thường? (ảnh minh họa)

Bộ luật dân sự 2015 quy định Nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Tại Điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (phương tiện giao thông vận tải cơ giới là một nguồn nguy hiểm cao độ) như sau:

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Căn cứ vào các quy định trên, có 2 trường hợp xảy ra liên quan đến vấn đề bồi thường của chủ ô tô như sau:

Trường hợp thứ nhất: Cả hai bên cùng có lỗi. Trường hợp này hai bên phải bồi thường đối với phần lỗi tương ứng hoặc có thể thỏa thuận việc bồi thường.

Trường hợp thứ hai: Lỗi hoàn toàn thuộc về người điều khiển xe máy. Trường hợp này, chủ xe ôtô không phải bồi thường thiệt hại.