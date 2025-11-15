Đại diện Việt Nam gây ấn tượng sau những ngày đầu tại Miss International 2025

(VTC News) -

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss International 2025. Những ngày qua, cô bắt đầu bước vào những hoạt động đầu tiên cùng dàn thí sinh quốc tế tại Nhật Bản.

Tại sự kiện Miss Visit Japan diễn ra ngày 14/11, Kiều Duy xuất hiện nổi bật với thiết kế dạ hội xanh tối giản, tinh tế. Năm nay, danh hiệu Miss Visit Japan thuộc về đại diện Brazil.

Sau sự kiện, Kiều Duy tham dự tiệc chào mừng cùng các thí sinh quốc tế và tự tin giao lưu với cựu Miss International 2023 Andrea Rubio trên sóng livestream.

Khi được hỏi về đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thủy, cô bày tỏ niềm tự hào: “Tôi luôn hãnh diện về cô ấy. Cô ấy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với Miss International và giành chiến thắng. Năm nay tôi hy vọng mình có thể tiếp nối hành trình ấy, tận hưởng cuộc thi và làm Việt Nam tự hào”.

Kiều Duy bắt đầu bước vào hành trình tại Miss International 2025.

Trước đó, Kiều Duy cùng các thí sinh có buổi gặp gỡ với ban tổ chức để chia nhóm và phổ biến các hoạt động. Sau đó, cô thực hiện phần chụp hình với trang phục bikini. Trong những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, đại diện Việt Nam nhận được nhiều lời khen về hình thể cân đối và tỷ lệ đẹp.

Sau 3 ngày nhập cuộc, hoa hậu Kiều Duy được khen ngợi bởi luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu. Nàng hậu tiết lộ dậy từ 3 giờ sáng để trang điểm, làm tóc và chuẩn bị trang phục, đảm bảo luôn có mặt đúng giờ trong mọi hoạt động của cuộc thi. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ thanh lịch và ngọt ngào - đúng với tiêu chí Miss International hướng tới.

Kiều Duy ghi điểm bởi gu thời trang thanh lịch.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng rất tích cực giao lưu và trò chuyện cùng các thí sinh quốc tế. Cô thường xuyên cùng bạn bè quốc tế quay video vui vẻ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Điều này giúp nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho sự chủ động, phong thái tự tin và khả năng tiếng Anh linh hoạt của Kiều Duy. Năng lượng và tính cách thân thiện đã giúp Kiều Duy ghi dấu ấn tích cực trong những ngày đầu tại cuộc thi.

Đại diện Việt Nam giữ phong thái tự tin cùng năng lượng tích cực.

Kiều Duy tâm sự tiếng Anh hoàn toàn không phải rào cản đối với cô tại Miss International. Cô muốn thoải mái giao tiếp và kết nối với các thí sinh để tận hưởng hành trình này một cách trọn vẹn.

"Tôi không đặt nặng việc phải nói thật hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là sự chân thành trong từng cuộc trò chuyện. Có lẽ nhờ vậy mà tôi hòa nhập dễ dàng hơn, đồng thời trân trọng cơ hội hiểu thêm về văn hóa và câu chuyện của từng người bạn”, Kiều Duy chia sẻ.

Những ngày tới, Kiều Duy sẽ bước vào những phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc. Đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.

Đêm chung kết Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11. Đương kim Miss International Huỳnh Thị Thanh Thuỷ sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.