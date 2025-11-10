Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Tại Đà Lạt, hoa dã quỳ xuất hiện ở mọi ngóc ngách, trong đó nhiều nhất là tại sân bay Cam Ly và cao tốc Liên Khương - Prenn. Ở những nơi này, hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một vùng mênh mông và rực rỡ khiến nhiều người mê mẩn.