Đà Nẵng sẽ tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro

Ngày 4/12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, TP Đà Nẵng, thông tin về sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21”.

Theo đó, từ ngày 26 đến 28/12, tại khu phố cổ Hội An, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 sẽ được tổ chức gồm chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc nhằm phục vụ người dân dân và du khách.

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21 sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 2003 và đã trải qua 20 lần tổ chức, Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản là hoạt động thường niên tiêu biểu, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời, khẳng định vai trò của Hội An - đô thị di sản sáng tạo toàn cầu trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Sự kiện năm nay do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức; Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân của Nhật Bản và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn thành phố thực hiện.

Đặc biệt, sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh đô thị cổ Hội An trở thành một phần của TP Đà Nẵng mới, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự giao lưu, hợp tác và phát triển giữa địa phương với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách sẽ được hòa mình vào chuỗi các hoạt động đặc sắc được thực hiện bởi nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ hai quốc gia như: Triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản, Rước kiệu truyền thống Sakai. Đặc biệt là chương trình tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro - câu chuyện lịch sử mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Nhật từ thế kỷ XVII...

Đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro - câu chuyện lịch sử sẽ được tái hiện.

Bên cạnh đó, các không gian giới thiệu thông tin văn hóa, du lịch Việt Nam - Nhật Bản tại Vườn tượng An Hội, Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản, Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch và các di tích trong khu phố cổ hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo.

Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên như giao lưu nghệ thuật Bonsai Việt - Nhật, chương trình tham quan “Dấu xưa Nhật Bản”, trưng bày ảnh Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, hoạt động trải nghiệm “Gốm sứ Hizen - Hoa văn kể chuyện”... sẽ diễn ra xuyên suốt nhằm tạo nên không gian lễ hội rộn ràng, gắn kết và đầy sức sống.