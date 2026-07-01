Cuộc sống của Tim và Trương Quỳnh Anh sau 8 năm ly hôn

(VTC News) -

Chuyện tình của ca sĩ Tim và Trương Quỳnh Anh từng là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong thời gian bên nhau, cả hai liên tục vướng lùm xùm tình cảm.

Tháng 7/2018, cặp đôi quyết định ly hôn. Thời điểm đó, họ từng gây bàn tán khi tiết lộ vẫn sống chung nhà "để thuận tiện chăm sóc con và không muốn tạo nên cú sốc tinh thần hay gây nên tổn thương cho con trai".

Đến hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Tim không còn nhắc về đối phương hay tương tác trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng đã không còn sinh sống chung một mái nhà từ đầu năm 2019. Tuy vậy cuộc sống của cả hai vẫn nhận được nhiều quan tâm từ khán giả.

Tim sống kín tiếng, vướng nhiều ồn ào

Từ khi trở về cuộc sống độc thân, Tim tiếp tục hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, sản xuất phim, đạo diễn, giám khảo, MC, tham gia gameshow.

Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, song khán giả dần quên Tim trong vai trò ca sĩ, bởi những sản phẩm mà anh mang lại chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt và thuyết phục được số đông khán giả hâm mộ. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được lối đi phù hợp cho bản thân trên con đường nghệ thuật.

Hiện sức hút của Tim không còn như trước. Nam nghệ sĩ không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, thi thoảng nhận lời đóng phim hay chụp ảnh quảng cáo. Thời gian rảnh, anh cùng gia đình và bạn bè đi du lịch.

Tim sống kín tiếng sau ly hôn.

Những năm gần đây, Tim chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh chỉ hoạt động trên mạng xã hội, thực hiện những đoạn video hài hước về cuộc sống thường ngày.

Dù vậy Tim cũng là cái tên nhiều lần gây chú ý vì cách phản ứng thẳng trên mạng xã hội. Năm 2025, nam ca sĩ từng đáp trả khi liên tục bị cư dân mạng réo tên cùng Trương Quỳnh Anh, nhất là những bình luận xoáy vào chuyện hậu ly hôn. Những lần phản ứng trực diện như vậy khiến hình ảnh của Tim càng dễ rơi vào tranh luận, khi khán giả không chỉ nhìn anh như một ca sĩ mà còn như một nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện ồn ào bên lề.

Gần đây nhất, nam ca sĩ tiếp tục nhận phản ứng khi đăng tải đoạn clip mặc áo số 7 của Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha) và cầm áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe. Hành động nói trên của Tim làm dậy sóng mạng xã hội, đặc biệt là fan đội tuyển Argentina. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích nam ca sĩ.

Tim từng vướng tin đồn hẹn hò với Đàm Phương Linh - người yêu cũ của Karik. Tuy nhiên, hai người đều từ chối trả lời về mối quan hệ hiện tại. Đến năm 2024, Tim từng chia sẻ bức ảnh bên một cô gái giấu mặt. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là bạn gái mới của nam ca sĩ. Dù vậy, Tim vẫn chọn giữ kín và không chia sẻ bất cứ thông tin gì về người mới.

Trương Quỳnh Anh thăng hạng nhan sắc lẫn sự nghiệp

Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh tập trung phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian nuôi dạy con trai. Từng có một khoảng thời gian, cô "ở ẩn" để chữa bệnh u tuyến giáp. Sau phẫu thuật, nữ ca sĩ đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để lấy lại giọng hát"

Những năm qua, Trương Quỳnh Anh đã bắt đầu đi hát trở lại. Cô thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc, sự kiện giải trí để giao lưu cùng khán giả.

Trương Quỳnh Anh hạnh phúc khi con trai đã trưởng thành.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng nhuận sắc, thậm chí nhiều người còn ví cô là "mỹ nhân lão hóa ngược" của Vbiz. Ở tuổi 37, Trương Quỳnh Anh vẫn sở hữu gương mặt baby, làn da căng bóng cùng vóc dáng mảnh mai.

Thời điểm hiện tại, Trương Quỳnh Anh dành nhiều tâm huyết cho cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Ngoài việc tham gia các dự án phim ảnh, ca hát và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ còn phát triển lĩnh vực ẩm thực chay. Cô hiện là người sáng lập chuỗi nhà hàng - cà phê chay theo phong cách hiện đại tại TP.HCM, đồng thời duy trì cuộc sống kín tiếng và tập trung cho công việc cũng như chăm sóc con trai.

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh hoạt động sôi nổi khi dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, chơi thể thao. Cô cũng thường xuyên đi du lịch cùng hội bạn toàn mỹ nhân của showbiz Việt.

Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Về chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Anh vẫn chọn cuộc sống độc thân dù đã ly hôn 8 năm. Hồi giữa năm 2022, cô từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Chi Dân khi lộ những bức ảnh thân thiết bên nhau.

Tuy nhiên phía nam ca sĩ phủ nhận, cho rằng cặp đôi "chỉ là bạn bè, anh em, không bao giờ vượt hơn mức tình bạn". Theo chia sẻ, hai người đóng phim với nhau, có những cảnh tình cảm thì thể hiện thôi chứ thật ra cả hai chỉ là những người bạn thân thiết.

Kể từ đó đến nay, Trương Quỳnh Anh cũng không hề công khai hay vướng thêm tin đồn với bất cứ người đàn ông nào.