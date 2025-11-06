CPI tháng 10 tăng 0,20%, xuất khẩu vẫn là điểm sáng

(VTC News) -

Theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước, chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng. Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Chỉ số này tăng 2,82% so với tháng 12/2024 và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 10 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,20%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 10/2025 so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Trong tháng 10, chỉ số giá vàng tăng 12,53% so với tháng trước và tăng 63,64% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng, chỉ số này tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ghi dấu ấn tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.