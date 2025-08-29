Courtyard by Marriott Danang Han River chính thức đạt chuẩn 5 sao

(VTC News) -

Ngày 18/8 - Courtyard by Marriott Danang Han River – khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Courtyard by Marriott tại Việt Nam – chính thức được công nhận đạt chuẩn khách sạn 5 sao bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động.

Courtyard by Marriott Danang Han River chính thức được công nhận là khách sạn đạt chuẩn 5 sao.

Lễ khai trương khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River.

Đây là một cột mốc quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế của khách sạn trên bản đồ lưu trú và hội nghị cao cấp, mà còn ghi nhận những nỗ lực trong việc mang đến trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực quốc tế. Với đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm và hệ thống tiện ích hiện đại, Courtyard by Marriott Danang Han River đã nhanh chóng chinh phục du khách cũng như được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Sự kiện khai Trương và gắn biển khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Sự kiện này góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch – dịch vụ Đà Nẵng, đồng thời củng cố niềm tin vào sức hút của thị trường khách sạn cao cấp tại Việt Nam.

Không gian lưu trú đẳng cấp giữa trung tâm thành phố

Tọa lạc tại 58 Bạch Đằng – vị trí trung tâm của trung tâm Đà Nẵng, Courtyard by Marriott Danang Han River sở hữu “tọa độ vàng” bên bờ sông Hàn, thuận tiện kết nối đến sân bay quốc tế, các trung tâm thương mại, khu hành chính và những điểm đến du lịch nổi tiếng.

Hồ bơi tầng thượng cao nhất trung tâm thành phố.

Khách sạn gồm 300 phòng nghỉ được thiết kế hiện đại, hệ cửa kính tràn viền mở ra tầm nhìn đắt giá hướng sông Hàn, cầu Rồng hoặc trung tâm thành phố, mang lại cảm giác thư thái và tiện nghi cho cả khách công vụ, nghỉ dưỡng và du lịch MICE.

300 phòng nghỉ hiện đại mở ra tầm nhìn đắt giá.

Tiện ích & dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Marriott International

Khách sạn sở hữu hệ thống tiện ích toàn diện, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách. Nhà hàng The Landmark mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng, kết hợp tinh hoa món ăn địa phương đặc sắc cùng hương vị quốc tế. Thưởng thức nghệ thuật uống trà đúng điệu với thương hiệu TWG danh tiếng tại The Lobby Lounge.

The Chill Bean – Espresso Bar là không gian dành cho tín đồ cà phê. Và quán bar tầng thượng cao nhất trung tâm thành phố M45 Rooftop Bar với tầm nhìn toàn cảnh 360°, phục vụ cocktail lấy cảm hứng từ đất nước mặt trời mọc cùng trải nghiệm Omakase cao cấp.

M45 Rooftop Bar - quán bar tầng thượng cao nhất trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, hồ bơi tầng thượng cao nhất giữa lòng Đà Nẵng, hồ bơi trong nhà với khung cảnh thành phố bao quát cùng phòng tập thể dục hiện đại mở ra tầm nhìn hướng cầu Rồng đem đến những trải nghiệm đầy cảm hứng xuyên suốt kì nghỉ.

Hội nghị & Sự kiện

10 phòng họp linh hoạt và Grand Ballroom rộng 385 m² có trần nhà cao nhất thành phố, lên đến 8,5m, trang bị hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu từ hội thảo, tiệc cưới đến sự kiện lớn. Điểm nhấn độc đáo là thang cuốn ngoài trời nối từ tầng trệt lên thẳng tầng 3, giúp khách tham dự hội nghị thuận tiện di chuyển.

Grand Ballroom có trần nhà cao nhất thành phố.