COP30 đánh dấu bước tiến lớn trong minh bạch khí hậu

(VTC News) -

Trước thềm hội nghị COP30 tại Brazil, 109 quốc gia – chiếm khoảng 75% tổng lượng khí thải toàn cầu năm 2020 – đã lần đầu tiên nộp báo cáo minh bạch khí hậu. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc triển khai khung minh bạch nâng cao theo Thỏa thuận Paris.

Các báo cáo minh bạch khí hậu (BTRs) được công bố định kỳ 2 năm một lần, bao gồm: Kiểm kê khí nhà kính quốc gia, tiến độ thực hiện các cam kết khí hậu (NDCs), tác động của biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng, và hỗ trợ tài chính/kỹ thuật đã nhận hoặc cung cấp. Hệ thống này thay thế cơ chế báo cáo cũ thuộc Công ước Khí hậu Liên hợp quốc.

109 quốc gia đã lần đầu nộp báo cáo minh bạch khí hậu trước COP30, đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện Thỏa thuận Paris. (Nguồn: UN)

Theo báo cáo tổng hợp của UN Climate Change, 50 quốc gia đã có những bước tiến ban đầu hướng tới mục tiêu NDC năm 2030. Gần 5.000 chính sách và biện pháp được ghi nhận, trong đó 25% được ban hành hoặc lên kế hoạch nhằm đạt các mục tiêu khí hậu.

Năng lượng tái tạo và xe điện nổi lên như những giải pháp giảm phát thải có thể phát triển. Chẳng hạn, xe điện chiếm tới 90% lượng đăng ký mới tại Na Uy trong năm 2024, và chiếm khoảng 22% tại EU năm 2022.

Tuy nhiên, tổng lượng phát thải khí nhà kính của 81 quốc gia báo cáo đã tăng 15,6% từ năm 2005 đến 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do phục hồi kinh tế sau đại dịch, tăng trưởng dân số và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Simon Stiell, Tổng thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. (Nguồn: UN)

Về mặt tài chính, nguồn lực khí hậu toàn cầu trong hai năm 2021–2022 chỉ đạt mức trung bình 63,17 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, các nước đang phát triển báo cáo nhu cầu lên tới 3.396 tỷ USD, với gần 88% cần được huy động trước năm 2030.

Có 91 quốc gia đã đưa nội dung thích ứng vào báo cáo, bao gồm các biện pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu như quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp bền vững, hạ tầng chống thiên tai và hỗ trợ cộng đồng dễ bị tổn thương – trong đó tài nguyên nước được xác định là ưu tiên hàng đầu. Đáng chú ý, 47 trong số 66 quốc gia đang phát triển đã áp dụng các điều khoản linh hoạt do hạn chế về năng lực và dữ liệu.

Simon Stiell, Tổng Thư ký UN Climate Change, nhấn mạnh: “Thỏa thuận Paris đang phát huy tác dụng, nhưng tốc độ thay đổi vẫn chưa đáp ứng được mức độ khẩn cấp hiện nay”.