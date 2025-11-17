COP11 nóng lên vì cảnh báo thế hệ nghiện nicotine mới

(VTC News) -

Kỳ họp lần thứ 11 của Hội nghị Các Bên tham gia Công ước Khung của WHO về Kiểm soát Thuốc lá (COP11) khai mạc ngày 17/11 tại Geneva, quy tụ hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia. Đây là diễn đàn quan trọng nhất thế giới về kiểm soát thuốc lá, nơi các nước thống nhất những bước đi mới nhằm bảo vệ cộng đồng trước sự trỗi dậy của sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Trong đối thoại cấp cao, các đại biểu nhìn lại 20 năm thực thi Công ước WHO FCTC. Nhiều quốc gia đã giảm tỷ lệ hút thuốc, mở rộng khu vực cấm hút và tăng kiểm soát quảng cáo. Tuy nhiên, thuốc lá vẫn gây hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm, trong khi thuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine mới bùng nổ, khiến thanh thiếu niên dễ nghiện chất gây lệ thuộc mạnh.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của Hội nghị Các Bên (COP11) tham gia Công ước Khung của WHO về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC).

Tại phiên họp cấp bộ trưởng do Bỉ chủ trì, vấn đề gây tranh luận nhất là sự gia tăng thuốc lá điện tử trong giới trẻ. Đại biểu các nước cho rằng mạng xã hội, hương vị “ngọt – thơm – mới lạ” và thông điệp “ít hại” đang lôi kéo thanh thiếu niên. Nhiều cảnh báo cho thấy nếu không hành động quyết liệt, một “thế hệ nghiện nicotine mới” có thể hình thành ngay trong thập kỷ tới.

Ban Thư ký Công ước công bố Báo cáo Tiến độ Toàn cầu 2025, chỉ ra ba cản trở chính: Thiếu nhân lực, thiếu ngân sách và sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Chiến lược “luận điệu giảm hại” bị coi là nỗ lực né tránh quy định bằng cách thúc đẩy sản phẩm mới dưới danh nghĩa “ít độc hại”.

COP11 dự kiến thảo luận nhiều nội dung then chốt, gồm quy định thành phần và bao bì, tăng trách nhiệm pháp lý, bảo vệ môi trường khỏi rác thải thuốc lá, giảm tiêu thụ và nghiện nicotine, cùng cơ chế bảo vệ chính sách y tế khỏi tác động doanh nghiệp thuốc lá. Chủ đề của COP11 – “20 năm thay đổi, gắn kết các thế hệ vì một tương lai không thuốc lá” – nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ thanh thiếu niên.

Ngay sau COP11, các nước sẽ dự họp lần thứ 4 về Nghị định thư Loại trừ Buôn bán Bất hợp pháp Sản phẩm Thuốc lá, nhằm giảm nguồn cung thúc đẩy tiêu thụ toàn cầu.