Công viên chuẩn Nhật - bảo vật của 'làng trường thọ' The Komorebi ở đảo Vũ Yên

Giữa đảo xanh Vũ Yên, Hải Phòng, The Komorebi (Vinhomes Royal Island) được xem như một lát cắt Nhật Bản thuần khiết, nơi bộ đôi công viên độc bản và hệ tiện ích wellness chuẩn Nhật tạo nên giá trị sống khó tìm thấy ở bất kỳ dự án nào khác.

Hai “mạch sống nguyên bản” nuôi dưỡng thể chất và tinh thần

Từ buổi bình minh của nhân loại, tổ tiên loài người sống giữa rừng, bên sông, dưới bầu trời rộng mở và ánh nắng chạm da mỗi sáng. Bộ não con người được lập trình để phản hồi tích cực với thiên nhiên: Mạch tim chậm lại khi thấy không gian xanh, nồng độ cortisol giảm khi đi bộ giữa rừng và trạng thái an lạc xuất hiện tự nhiên khi ngồi dưới bóng cây.

Hiểu được điều ấy, The Komorebi đặt vào không gian sống của cư dân bộ đôi công viên phong cách Nhật, như hai “mạch sống nguyên bản”: Một nuôi dưỡng thể chất, một vun đắp tinh thần.

Khu biệt thự The Komorebi sở hữu bộ đôi công viên ấn tượng: Youth Garden trẻ trung, kết nối và Ikigai Park tĩnh lặng, phục hồi.

Công viên Youth Garden là “suối nguồn tươi trẻ” để cư dân phục hồi thể chất mỗi ngày. Trên diện tích hơn 8.000m2, công viên này được thiết kế như một hệ sinh thái mở. Đồi cỏ cao thấp gợi nhớ đồng cỏ Nhật Bản, đường dạo lát sỏi mang lại cảm giác thư thái dưới bước chân. Vườn thiền ven hồ, vọng lâu gỗ truyền thống, khu yoga ngoài trời và những lối đi men mặt nước len qua bóng cây tùng tạo nên một không gian vận động tự nhiên mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên Youth Garden trở thành dự án cảnh quan đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITEs - một trong những tiêu chuẩn cao nhất thế giới về thiết kế không gian bền vững. Tiêu chí quan trọng của SITEs là thiên nhiên được sắp đặt để mọi lứa tuổi đều có thể vận động tự nhiên, giúp hình thành thói quen chuyển động hàng ngày mà không cần ép buộc.

Youth Garden đáp ứng hoàn hảo tiêu chí đó khi tại đây, vận động diễn ra một cách tự nhiên: người lớn tuổi thiền dưới bóng cây, trẻ nhỏ chạy trên cầu gỗ, gia đình bắt đầu buổi sáng bằng yoga nhìn ra mặt nước - một chu trình sinh học mà phố thị khó lòng mang lại.

Cách đó vài bước chân là Ikigai Park, một “thung lũng tĩnh tại” rộng gần 2ha trải dọc bờ sông. Lấy cảm hứng từ triết lý “Ikigai” - nghệ thuật tìm kiếm mục đích sống mỗi ngày - công viên này như một lát cắt Nhật Bản thuần khiết giữa lòng đảo xanh.

Hồ cá Koi lãng mạn, bể bơi nước mặn muối điện phân, khu cắm trại glamping yên tĩnh, sân chơi đa sắc cho trẻ em, sân vận động đa năng cho người lớn và hàng chục không gian chuyển tiếp giữa nắng, bóng râm và làn gió mát từ đôi bờ sông Cấm… tất cả tạo nên một môi trường tràn đầy sinh khí, nơi cư dân tìm lại sự cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hai công viên với hai triết lý khác nhau nhưng cùng hướng đến một giá trị chung: Kiến tạo chất sống khỏe mạnh, trường thọ và tinh tế chuẩn Nhật ngay giữa lòng Vinhomes Royal Island. Đây là giá trị cốt lõi giúp The Komorebi trở thành lựa chọn của những người theo đuổi phong cách sống bền vững, có chiều sâu cảm xúc và khả năng tích sản lâu dài.

Ikigai Wellness Center - Trái tim của bất động sản wellness

“Trái tim” của Ikigai Park nổi bật với Ikigai Wellness Center, mảnh ghép đưa chất sống Nhật tại The Komorebi lên tầm “wellness living” đúng nghĩa.

Theo báo cáo từ Global Wellness Institute, các dự án bất động sản tích hợp mô hình wellness thường có tốc độ tăng giá cao hơn thị trường chung từ 10-25%. Sự khác biệt nằm ở cách những dự án này kích hoạt giá trị sống lý tưởng.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe phong cách Nhật đầu tiên tại Hải Phòng.

Tích hợp Ikigai Wellness Center, The Komorebi trở thành biểu tượng trong việc đưa không gian wellness vào đời sống hàng ngày của cư dân. Tại đây, cư dân có thể tắm khoáng theo đúng trình tự của văn hóa Onsen Nhật Bản. Nguồn khoáng được chọn lọc từ bốn suối nóng trứ danh của xứ sở hoa anh đào: Gero giúp làm đẹp da vào mùa xuân, Nyutou làm sạch sâu mùa hè, Kusatsu thúc đẩy tuần hoàn vào mùa thu và Hakone giữ ấm cơ thể trong mùa đông.

Ngoài Onsen, trung tâm còn có phòng xông đá muối Himalaya, sauna ướt, không gian thưởng trà, phòng thiền và sàn tập yoga hướng ra Zen Garden… Một hệ tiện ích trọn vẹn giúp thân thể, tâm trí và cảm xúc con người được cân bằng mỗi ngày.

“Tôi từng nghĩ nhà đẹp là đủ. Nhưng với The Komorebi, chúng tôi còn nhận được nhiều hơn thế. Sức khỏe của cả gia đình sẽ được cải thiện nhờ sống giữa thiên nhiên mỗi ngày. Các con cũng sẽ năng động và vui vẻ hơn. Tôi thực sự hài lòng với quyết định chuyển về đây”, chị Nguyễn Thùy Dung, cư dân tại The Komorebi, chia sẻ.

Những chủ nhân đầu tiên của khu biệt thự The Komorebi không giấu được niềm vui khi nhận nhà.

Khi các thành phố lớn ngày càng bức bí và tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, The Komorebi trở thành hình mẫu của dòng bất động sản wellness với giá trị tích sản truyền đời. Quyền sở hữu lâu dài càng củng cố tính bền vững của tài sản, bởi giá trị không chỉ nằm ở những khối nhà, mà ở chất sống phục vụ sức khỏe cả gia đình qua nhiều thế hệ.

Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật sống lâu nhất thế giới. Họ đề cao việc sống hòa thuận với thiên nhiên, đi bộ mỗi ngày và hít thở khí trời. Khi tái hiện một “Nhật Bản thu nhỏ” giữa đảo xanh Vũ Yên, The Komorebi gợi nhắc một chân lý giản đơn: Muốn trường thọ, hãy bắt đầu sống cùng thiên nhiên.