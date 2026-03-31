Công nghệ 31/3: Australia điều tra vi phạm lệnh cấm trẻ dùng mạng xã hội

Australia điều tra các "ông lớn" mạng xã hội

Cơ quan quản lý internet của Australia vừa mở cuộc điều tra năm nền tảng mạng xã hội lớn gồm Facebook, Instagram, YouTube, TikTok và Snapchat vì nghi ngờ vi phạm lệnh cấm người dùng dưới 16 tuổi.

Đây là bước đi mạnh mẽ đầu tiên nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ của các công ty công nghệ đối với đạo luật mới, vốn đang được nhiều quốc gia khác theo dõi để tham khảo.

Ủy viên eSafety Julie Inman Grant tại Sydney, nơi luật cấm mạng xã hội cho người dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực. (Nguồn: Reuters)

Ủy viên eSafety Julie Inman Grant cho biết các nền tảng đã có động thái ban đầu nhưng vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng, như cho phép trẻ em thử lại kiểm tra tuổi nhiều lần hoặc thiếu kênh báo cáo tài khoản dưới tuổi. Bà khẳng định cơ quan quản lý đang chuyển sang giai đoạn thực thi và có thể áp dụng mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD nếu phát hiện vi phạm.

Động thái này không chỉ gây áp lực tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các công ty công nghệ. Việc Australia đi đầu trong quy định này có thể tạo tiền lệ cho các chính phủ khác, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Meta thử nghiệm dịch vụ Instagram Plus

Meta đang tiến hành thử nghiệm dịch vụ trả phí mới mang tên Instagram Plus, mang đến nhiều tính năng độc quyền cho người dùng. Theo Engadget, dịch vụ này đã xuất hiện tại Philippines và Mexico với mức phí chỉ khoảng 1 - 2 USD mỗi tháng, kèm ưu đãi dùng thử miễn phí một tháng.

Instagram Plus tập trung vào các tính năng liên quan đến Stories, như kéo dài thời gian hiển thị thêm 24 giờ, tạo nhiều nhóm khán giả khác nhau, xem ai đã xem lại Story, tìm kiếm trong danh sách người xem, và thậm chí xem trước Story mà không bị ghi nhận là người xem. Ngoài ra, còn có tính năng "super hearts" để phản ứng đặc biệt với Stories.

Động thái này được cho là nhằm cạnh tranh với Snapchat+, vốn đã thành công trong việc tạo nguồn thu ngoài quảng cáo. Meta kỳ vọng Instagram Plus sẽ giúp mở rộng doanh thu từ dịch vụ đăng ký, bên cạnh các gói Meta Verified đang được quảng bá mạnh mẽ.

DeepSeek AI gặp sự cố lớn nhất từ khi ra mắt

Ngày 30/3, chatbot trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã trải qua sự cố ngừng hoạt động dài nhất kể từ khi nổi tiếng với các phiên bản R1 và V3 vào đầu năm 2025. Theo trang trạng thái của công ty, dịch vụ bị gián đoạn trong hơn 7 giờ trước khi được khắc phục.

Logo DeepSeek xuất hiện trong hình minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nguyên nhân cụ thể không được công bố, nhưng sự cố có thể bắt nguồn từ lỗi máy chủ hoặc trục trặc trong quá trình cập nhật phần mềm. Trước đó, DeepSeek từng gặp sự cố với API vào tháng 1/2025, song nền tảng dành cho người dùng phổ thông chưa từng bị gián đoạn quá hai giờ cho đến lần này.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh cộng đồng công nghệ toàn cầu đang chờ đợi phiên bản thế hệ mới của DeepSeek. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào, khiến kỳ vọng và áp lực đối với startup AI này ngày càng tăng.