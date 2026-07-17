Công nghệ 17/7: SpaceX hủy phóng Starship V3

(VTC News) -

Tên lửa Starship V3 hủy phóng vào phút chót

SpaceX đã phải hủy lần thử phóng thứ hai của hệ thống tên lửa Starship V3 chỉ vài giây trước thời điểm cất cánh tại cơ sở Starbase, bang Texas (Mỹ), sau khi một số động cơ không khởi động như kế hoạch.

Trên mạng xã hội X, CEO Elon Musk cho biết việc một số động cơ không khởi động đã khiến hệ thống tự động kích hoạt quy trình hủy phóng nhằm bảo đảm an toàn. Ông cho biết SpaceX sẽ tiến hành xả toàn bộ nhiên liệu khỏi tên lửa để kiểm tra nguyên nhân và hy vọng có thể thử phóng trở lại trong vài ngày tới.

SpaceX hủy phóng Starship V3 vào phút chót do sự cố động cơ. (Ảnh: Space X)

Đây là lần thử phóng Starship đầu tiên kể từ khi SpaceX chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 6 với thương vụ IPO huy động hơn 85 tỷ USD. Sau sự cố, cổ phiếu công ty giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Trước đó, trong chuyến bay thử đầu tiên của Starship V3 hồi tháng 5, tên lửa đã cất cánh thành công và triển khai các mô hình vệ tinh Starlink. Tuy nhiên, tầng đẩy Super Heavy gặp sự cố trước khi thực hiện màn hạ cánh mô phỏng xuống Vịnh Mexico, còn tầng trên mất một động cơ trong quá trình triển khai tải trọng.

Ở lần thử nghiệm này, SpaceX đặt mục tiêu triển khai các vệ tinh Starlink thế hệ thứ ba nhằm tiếp tục đánh giá năng lực của hệ thống Starship nâng cấp. Dù các vệ tinh này được thiết kế sẽ cháy rụi khoảng 20 phút sau khi tách khỏi tên lửa do Starship chưa chứng minh được khả năng đạt tới quỹ đạo Trái Đất, nhiệm vụ vẫn được xem là bước thử nghiệm quan trọng. Theo SpaceX, Starship và Starlink là hai nền tảng cốt lõi trong tham vọng phát triển các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo.

Google đổi tên NotebookLM thành Gemini Notebook

Google vừa thông báo đổi tên công cụ nghiên cứu AI NotebookLM thành Gemini Notebook nhằm thống nhất thương hiệu với hệ sinh thái Gemini. Sản phẩm, vốn được Google Labs giới thiệu dưới dạng thử nghiệm vào năm 2023, hiện đã có hơn 30 triệu người dùng và được hơn 600.000 tổ chức sử dụng.

Theo Google, Gemini Notebook vẫn là một sản phẩm độc lập, tập trung hỗ trợ người dùng nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thông tin. Tuy nhiên, công cụ này sẽ được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái Google. Hiện Notebooks đã được tích hợp trong ứng dụng Gemini để sắp xếp các cuộc trò chuyện. Sắp tới, chúng cũng sẽ xuất hiện trong AI Mode của Google Search.

Google đổi tên NotebookLM thành Gemini Notebook. (Ảnh: 9to5google)

Bên cạnh việc đổi tên, Google cũng xác nhận bản nâng cấp Gemini 3.5 cùng tính năng Antigravity, vốn được triển khai cho người dùng gói Google AI Ultra từ tháng trước và sớm mở rộng đến thuê bao Google AI Pro trên nền tảng web trong vài tuần tới.

Với bản nâng cấp này, mỗi notebook sẽ được chạy trên một môi trường điện toán đám mây bảo mật riêng, cho phép người dùng viết và chạy mã trực tiếp để xử lý các tác vụ phân tích dữ liệu phức tạp dựa trên các tài liệu nguồn. Google cho biết bản cập nhật cũng sẽ bổ sung nhiều định dạng đầu ra mới và nâng cao khả năng phân tích của công cụ.

Apple sắp ra mắt chip M6

Apple được cho là sẽ ra mắt thế hệ chip Apple Silicon tiếp theo mang tên M6 vào cuối năm nay. Theo Bloomberg, đây sẽ là một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất kể từ khi Apple chuyển sang sử dụng chip tự phát triển, đặc biệt ở khả năng xử lý AI trên thiết bị.

Nguồn tin cho biết M6 sẽ được trang bị kiến trúc bộ nhớ mới, giúp tăng băng thông bộ nhớ từ mức tối đa 153 GB/giây trên chip M5 hiện nay lên khoảng 200 GB/giây. Việc nâng băng thông được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị, đồng thời tăng tốc độ xử lý của toàn bộ các nhân CPU.

Apple được cho là sẽ ra mắt thế hệ chip Apple Silicon tiếp theo mang tên M6 vào cuối năm nay. (Ảnh: 9to5Mac)

Bên cạnh đó, M6 cũng được cho là sẽ nâng cấp khả năng mã hóa và giải mã video, đồng thời sở hữu bộ xử lý đồ họa (GPU) được thiết kế lại. Trong khi M5 bản tiêu chuẩn hỗ trợ tối đa 10 nhân GPU, M6 có thể được trang bị tới 12 nhân, hứa hẹn cải thiện hiệu năng chơi game, dựng video và các ứng dụng khai thác sức mạnh GPU.

Điểm đáng chú ý nhất là Apple được cho là sẽ thay đổi chiến lược phát triển Apple Silicon. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, hãng sẽ chỉ phát hành phiên bản M6 tiêu chuẩn, thay vì tiếp tục ra mắt các biến thể Pro, Max hay Ultra như những thế hệ trước. Apple được cho là quyết định tập trung nguồn lực cho M7, thế hệ chip dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027 với những nâng cấp lớn hơn về AI trên thiết bị và băng thông bộ nhớ có thể đạt 240 GB/giây.