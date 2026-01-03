Công dân Việt Nam tại Venezuela ổn định và an toàn

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, hiện các công dân Việt Nam có mặt tại Venezuela đều đang ổn định và an toàn sau vụ tấn công của Mỹ vào nước này.

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến tình hình, đồng thời sẵn sàng các phương án hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân Việt Nam tại Venezuela giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan đại diện, theo dõi các thông báo chính thức và chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao theo số +84 981 84 84 84, hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela theo số +58 424 267 4447.

Hiện tại, tình hình an ninh tại Venezuela đang diễn biến phức tạp. Rạng sáng 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân, sau đó đưa ra khỏi đất nước.