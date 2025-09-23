Công bố kết quả lễ quay số kỳ 1 'Du lịch 5 châu cùng Ngoại hối Eximbank'

(VTC News) -

Giải thưởng 1 cặp vé du lịch châu Á trên du thuyền 5 sao Spectrum Of The Seas trị giá 100.000.000 đồng đã thuộc về Công ty TNHH SXTM Dịch Vụ Hải Bình (mã số K1DN01015).

Lễ quay số được tổ chức công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), lãnh đạo Eximbank và đông đảo khách hàng. Sự kiện không chỉ tạo nên không khí sôi nổi mà còn khẳng định cam kết minh bạch trong mọi hoạt động khuyến mãi của ngân hàng.

Giải thưởng 1 cặp vé du lịch châu Á trên du thuyền 5 sao Spectrum Of The Seas trị giá 100.000.000 đồng thuộc về Công ty TNHH SXTM Dịch Vụ Hải Bình (mã số K1DN01015)..

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Ngọc Trang – Giám đốc Phòng Kinh doanh Tiền tệ Eximbank - cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm tài chính uy tín mà còn những trải nghiệm giá trị, đẳng cấp. Thông qua chương trình này, Eximbank gửi lời tri ân và khẳng định sự đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình.”

Đại diện khách hàng tham dự quay số, bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ốc đảo - chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy yên tâm khi giao dịch tại Eximbank bởi sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ nhân viên. Dù chưa may mắn ở kỳ quay số này, tôi tin rằng công ty tôi vẫn còn nhiều cơ hội ở những đợt quay số tiếp theo.”

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ốc đảo (bên trái) - đại diện khách hàng quay số trúng thưởng trong kỳ qua số 1.

Chương trình “Du lịch 5 châu cùng Ngoại hối Eximbank – Mùa 3” là một trong những hoạt động khuyến mãi trọng điểm của ngân hàng, được khách hàng đón nhận tích cực trong các mùa trước. Năm nay, chương trình trở lại với quy mô lớn hơn, tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, bao gồm nhiều hành trình quốc tế trải dài khắp 5 châu lục. Điểm mới nổi bật của mùa 3 là mở rộng đối tượng tham gia từ khách hàng doanh nghiệp sang cả khách hàng cá nhân, nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Với thể thức tham gia đơn giản, dễ dàng tiếp cận đến phần đông khách hàng, mỗi doanh số giao dịch ngoại tệ quy đổi từ 500.000 USD (đối với khách hàng doanh nghiệp) hoặc từ 25.000 USD (đối với khách hàng cá nhân), khách hàng sẽ nhận một mã dự thưởng để quay số may mắn. Chương trình diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/10/2025 trên toàn hệ thống Eximbank.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ có thêm hai kỳ quay số tiếp theo vào ngày 14/11/2025. Đặc biệt, những khách hàng chưa trúng thưởng ở kỳ 1 vẫn được bảo lưu mã dự thưởng để tiếp tục tham gia ở các đợt sau.

Thông tin chi tiết về chương trình, thể lệ và danh sách trúng thưởng được công bố tại: https://eximbank.com.vn. Hotline hỗ trợ 24/7: 1900 6655.