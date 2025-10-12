Công an trao trả iPhone 17 Pro Max cho hot girl Lào bị móc trộm

22h ngày 11/10, Maysaa Phanthabouasy cập nhật thông tin, cho biết đã nhận lại được chiếc iPhone 17 Pro Max bị móc trộm vào cùng ngày.

"Em cảm ơn các anh Công an phường Ba Đình rất nhiều. Sau 3-4 tiếng tìm kiếm, điện thoại em đã thấy rồi mọi người ơi. Em không biết phải nói gì, thật sự các anh công an quá xuất sắc, tuyệt vời", nữ TikToker nói trong video, chưa hết xúc động.

Trong bài đăng mới nhất, Maysaa cũng chia sẻ bức ảnh đang nhận lại điện thoại từ chiến sĩ công an. Bài đăng của cô nhanh chóng nhận được gần 20.000 lượt tương tác chỉ sau nửa giờ đăng tải cùng nhiều bình luận chúc mừng.

Maysaa nhận lại chiếc điện thoại bị móc trộm ngay trong tối 11/10.

Trước đó vào tối cùng ngày, Maysaa khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải loạt bài viết trên Facebook cá nhân gần 1 triệu người theo dõi, "cầu cứu" vì bị móc trộm điện thoại mới mua khi tham dự một sự kiện ở Hoàng thành Thăng Long.

"Em bị móc túi mất iPhone 17 Promax rồi mọi người ạ. Bây giờ em đang ra đồn công an", cô nói trong một đoạn video, khẩn khoản xin nếu có ai nhìn thấy hoặc vô tình mua lại từ kẻ xấu hãy cho cô chuộc lại.

Cô cũng cho hay trong 6 năm sinh sống, học tập ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống này.

Vụ việc của hot girl Lào nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với video cô thông báo bị móc trộm tài sản hút 5,8 triệu lượt xem. Nhiều người thậm chí bày tỏ mong muốn nếu Maysaa không thể tìm lại điện thoại, họ sẵn sàng ủng hộ tiền để cô mua chiếc mới.

Tuy nhiên, nữ TikToker từ chối, kêu gọi hãy ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ lụt khó khăn. Bản thân cô trước đó cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng.

Maysaa (sinh năm 2001) là người Lào, biệt danh tại Việt Nam là Mây, đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Cô nổi tiếng trên mạng xã hội Việt, có 1,4 triệu người theo dõi trên TikTok nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và thực hiện nhiều video chia sẻ văn hóa, giao lưu bạn trẻ hai nước. Maysaa cũng nổi tiếng nhờ hành trình theo dõi diễu binh, diễu hành A50 ở TP.HCM hay A80 ở Hà Nội.