Công an mở rộng điều tra vụ 146 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Công an thông tin kết quả điều tra, xác minh vụ 146 điểm 10 môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tại họp báo chiều 9/7, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ 146 điểm 10 môn Toán.

Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can và các cá nhân liên quan. Đồng thời, cơ quan công an sẽ làm rõ động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả do hành vi gây ra và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý, bảo đảm khách quan, công bằng với các thí sinh tham gia kỳ thi.

Trong 4 bị can, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, công an còn khởi tố 2 người khác, song hiện chưa công bố danh tính.

Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin tại họp báo.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết thêm, qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định động cơ của bị can xuất phát từ thành tích.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp THPT và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, cho hay quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật, mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

"Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm việc bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh, không để em nào bị ảnh hưởng đến học tập, tinh thần, tâm lý, nhất là những thí sinh không liên quan. Vì vậy chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc, khi có kết quả sẽ thông tin chính thức", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết bà Hà bận công tác nên không tham dự họp báo.

Theo ông Tuấn, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan sẽ được xem xét, xử lý nghiêm nếu phát hiện có vi phạm.

Ông cho biết UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm quyền lợi của thí sinh, đồng thời đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để không làm ảnh hưởng đến quyền xét tuyển đại học của những thí sinh không vi phạm.

"Việc xử lý bài thi và kết quả thi phải tuân thủ quy chế thi tốt nghiệp THPT. UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ GD-ĐT để giữ nghiêm kỷ cương, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh không vi phạm.

Việc có tổ chức thi lại hay áp dụng các biện pháp chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD-ĐT. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với bộ để thống nhất phương án phù hợp", ông Tuấn nói.