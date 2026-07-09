Vụ hơn 140 điểm 10 môn Toán: Giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài

(VTC News) -

Video: Công an tỉnh Tuyên Quang xác định một giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.

Chiều nay 9/7, tại họp báo công bố kết quả bước đầu điều tra vụ việc liên quan Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết quá trình điều tra đã xác định một giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài môn Toán.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ án, trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, ngày 5/7, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký Hội đồng thi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian diễn ra bài thi môn Toán, Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh đang làm bài.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan điều tra cũng xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc được điều tra sau khi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang xuất hiện số lượng lớn bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Qua rà soát, các cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại điểm thi này.

Cũng tại buổi họp báo, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết đã đề xuất tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đơn vị này cho biết, đề xuất sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.