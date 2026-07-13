Concert ở Hà Nội ngập rác, khán giả bì bõm lội bùn

Sáng 13/7, mạng xã hội tràn ngập bài đăng khán giả than phiền sau khi tham dự concert Những thành phố mơ màng Summer 2026. Sự kiện diễn ra tối 12/7 tại Công viên Yên Sở (Hà Nội).

Chỉ sau vài giờ, hàng trăm bài viết được khán giả đăng tải trên Threads, đẩy chủ đề về concert lọt vào nhóm có độ thảo luận cao của nền tảng này. Một số bài viết nhận về gần 10.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Công viên Yên Sở ngập rác sau concert. (Ảnh: Bạch Phượng)

Nội dung phản ánh chủ yếu xoay quanh khâu tổ chức yếu kém, địa điểm diễn ra concert không đảm bảo vệ sinh. Cơn mưa lớn vào chiều tối 12/7 ở khu vực nội thành Hà Nội càng khiến khâu tổ chức không đảm bảo trọn vẹn. Nhiều lối đi không được lót thảm, buộc người xem lội bùn vào sân khấu.

Khán giả Đức Thịnh (Hà Nội) chia sẻ: "Dưới chân là bùn, đất nhão nhoét, dưới bùn là đống giun. Trong khi một số sự kiện từng tổ chức ở công viên Yên Sở chuẩn bị tấm gỗ cho khách dễ di chuyển khi trời mưa, nhưng Những thành phố mơ màng hoàn toàn không có".

Đức Thịnh cho biết mua vé tham gia đêm nhạc vì rapper MCK, nhưng phải bỏ về giữa chừng vì bùn lầy và những loại côn trùng dưới đất gây khó chịu.

Khán giả Nguyễn Thanh Tú cũng phàn nàn trên Threads: "Mua vé VIP hơn một triệu đồng nhưng tôi thấy không hề xứng đáng. Nhà vệ sinh phải dùng chung với hạng vé khác, bố trí ở khu vực khá xa".

Số đông khán giả cho rằng ban tổ chức nên lường trước các tình huống về thời tiết để căng những tấm bạt lớn, đảm bảo trải nghiệm cho khán giả và điều kiện biểu diễn của nghệ sĩ.

Khán giả xem concert ở vị trí mất vệ sinh, ngập bùn và rác. (Ảnh: Phan Hằng)

Nhiều người ví trải nghiệm xem concert giống như đi cấy, lội ruộng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh giày dép lấm bùn liên tục được lan truyền. Một số khán giả bỏ về vì bất tiện, số khác trải áo mưa hoặc túi nilon để ngồi chờ. Sân khấu cũng bị nhận xét thấp, màn hình LED nhỏ và tầm nhìn hạn chế. Thời gian chờ giữa các set diễn của nghệ sĩ cũng khá lâu, thời gian "chết" trên sân khấu khiến người xem sốt ruột.

Một số bài đăng còn phản ánh tình trạng mất nhạc, âm thanh lỗi trong lúc nghệ sĩ biểu diễn.

Với một chương trình đã tổ chức qua nhiều mùa và bán vé ở mức không thấp, khán giả cho rằng yêu cầu về trải nghiệm cơ bản là điều hợp lý.

Thời tiết có thể thay đổi, nhưng phương án ứng phó, chất lượng kỹ thuật và cách xử lý tình huống của ban tổ chức hoàn toàn có thể được chuẩn bị tốt hơn.

Sau khi kết thúc concert, những hình ảnh công viên ngập rác cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Áo mưa dùng một lần, ly nhựa, túi nilon, hộp đồ ăn, chai nước nằm la liệt khắp khu vực tổ chức.

Hiện ban tổ chức chưa lên tiếng chính thức về những nội dung mà khán giả phản ánh.

Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), quy tụ JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, Shiki, marzuz và Dangrangto. Giá vé dao động từ 400.000 đồng đến hơn một triệu đồng, chia làm hai hạng VIP và Standard. Đêm diễn kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ.

Đây không phải lần đầu Những thành phố mơ màng gặp bất lợi vì thời tiết.

Tháng 4/2024, concert phải dừng đột ngột vì mưa dông. Ban tổ chức chương trình phải đưa ra phương án đền bù và tổ chức vào thời điểm khác.