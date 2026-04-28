Tranh cãi 'Lúa chín không cúi đầu': BTC concert quốc gia cho biết nghệ sĩ đã chủ động đổi lời

Ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện, sáng tác bởi Châu Đăng Khoa gây chú ý trên mạng xã hội vì câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Theo kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc tối nay 28/4 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tác phẩm Người Việt mình thương nhau sẽ được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

"Sau buổi tổng duyệt tối 27/4, nghệ sĩ chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia. Qua trao đổi với ê-kíp sản xuất, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy", Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News.

Hình ảnh ca sĩ Hoà Minzy và ca sĩ Cẩm Ly tổng duyệt chương trình "Âm vang Tổ quốc".

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng thông tin ngay trong tối 27/4, anh đã chỉnh sửa câu hát thành ''dẫu bão giông vẫn chẳng hề cúi đầu" với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình.

Tối 23/4, Cẩm Ly và Hoà Minzy ra mắt MV Người Việt mình thương nhau. Ca khúc do Châu Đăng Khoa chấp bút, mang thông điệp tôn vinh những nét đẹp văn hóa cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt.

MV lên sóng nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc lại vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước cách sử dụng hình ảnh này. Một bộ phận khán giả cho rằng câu hát đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ “lúa chín cúi đầu”.

Theo quy luật tự nhiên, bông lúa khi chín trở nên nặng hạt nên trĩu xuống, từ đó gợi liên tưởng đến người có tri thức, thành tựu thường điềm đạm, không phô trương. Vì vậy, đối chiếu với câu hát “lúa chín mà không cúi đầu”, khán giả nói đây lại là biểu hiện của "lúa lép, kém chất lượng", từ đó mang hàm ý tiêu cực.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích câu hát được đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, đặc biệt khi đi cùng những cụm từ như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Vì vậy, “chẳng hề cúi đầu” không mang ý nghĩa kiêu ngạo mà nhấn mạnh tinh thần không khuất phục trước khó khăn, áp lực hay biến cố lịch sử.

Nam nhạc sĩ kết luận, hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” là cách anh khắc họa một dân tộc đi qua nhiều biến động nhưng không gục ngã, vẫn giữ được lòng tự tôn và tinh thần ngẩng cao đầu. Châu Đăng Khoa nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, người Việt có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu.

"Tôi hiểu rằng nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát - 'người con của nước Nam', 'thương nhau từ bom đạn', 'người Việt mình thương nhau' - thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách.

Với tôi, 'lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, từng chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống", nhạc sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, khán giả, cách lý giải này có phần khiên cưỡng, thiếu sức thuyết phục.