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'Cơn lốc màu da cam' biến đường phố Mỹ thành sân khấu lễ hội
(VTC News) -
Hàng nghìn cổ động viên Hà Lan đổ bộ biến đường phố Mỹ thành sân khấu lễ hội với sắc cam rực lửa, cổ vũ cho đội tuyển tại World Cup 2026.
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