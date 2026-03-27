Con gái Quan Vũ: 'Hổ nữ' được Triệu Vân truyền võ, Khổng Minh dạy binh pháp

Danh tướng Quan Vũ (tự Vân Trường, thường được gọi là Quan Công) là công thần khai quốc nhà Thục Hán thời Tam quốc, đứng đầu Ngũ hổ tướng, nổi tiếng với sự trung nghĩa, dũng mãnh (sức địch vạn người) và hình tượng mặt đỏ râu dài, cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, cưỡi ngựa Xích Thố.

Quan Vũ được hậu thế, đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa và Đông Á, thờ phụng như một biểu tượng của lòng trung thành, nghĩa khí và được tôn là Vũ Thánh (ngang hàng với Khổng Tử - Văn Thánh).

Do được yêu thích đặc biệt nên mọi khía cạnh trong cuộc sống của Quan Vũ đều được hậu thế hết sức quan tâm. Có rất nhiều người đặt câu hỏi, Quan Vũ xuất chúng như thế, vậy hậu duệ của ông thế nào?

Tới nay, việc Quan Vũ có bao nhiêu người con vẫn là yếu tố gây tranh cãi. Theo tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, vị tướng này có 3 người con ruột là Quan Hưng, Quan Sách và con gái út là Quan Ngân Bình. Ngoài ra, ông còn có một người con trai nuôi là Quan Bình.

Tuy nhiên, theo một số sử sách lịch sử khác, Quan Bình thực chất là con ruột và là con trai trưởng của Quan Vũ, không phải là con nuôi như trong tiểu thuyết của La Quán Trung. Bên cạnh đó, có thông tin khác cho rằng, Quan Vũ có ba người con gái. Quan Ngân Bình là con út nên còn được gọi là Quan Tam tiểu thư, hoặc Quan Phụng.

Thời Tam quốc với sự xuất hiện của rất nhiều anh hùng hào kiệt nên số phận các nữ nhi thường không được nhắc đến nhiều. Quan Ngân Bình cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, dù chỉ xuất hiện trong một số trang sử nhưng con gái của Quan Vũ khiến rất nhiều hậu thế ngưỡng mộ. Người ta thường gọi Quan Ngân Bình là "hổ nữ".

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Ngân Bình được nhắc tới ở hồi thứ 73. Khi đó, Tôn Quyền muốn hỏi cưới con gái của Quan Vũ cho con trai của mình, qua đó củng cố liên minh giữa Đông Ngô và Thục Hán.

Để thực hiện mục đích này, Tôn Quyền cử Gia Cát Cẩn sang nói chuyện với Quan Vũ. Khi gặp mặt, anh trai của Gia Cát Lượng tỏ ra hết sức khiêm nhường. Ông cho hay, Tôn Quyền có một người con trai khôi ngô tuấn tú, muốn cầu hôn con gái Quan Vũ, để hai nhà thân càng thêm thân, hợp sức đánh Tào Tháo.

Tuy vậy, trái ngược với sự khiêm nhường của Gia Cát Cẩn, Quan Vũ lại nổi giận. Vì tướng này còn nhục mạ nhà Tôn Quyền với câu nói: "Hổ nữ há có thể gả cho khuyển tử". Quan Vũ còn đe doạ Gia Cát Cẩn, nếu ông không phải là anh trai của Gia Cát Lượng, hẳn đã phải rơi đầu ở nơi đây. Nói xong, Quang Vũ sai quân đuổi Gia Cát Cẩn về.

Thái độ của Quan Vũ chọc giận Tôn Quyền. Người đứng đầu nước Đông Ngô quyết định phá bỏ liên minh với nước Thục, bắt tay với Tào Tháo. Sau này, Tôn Quyền chiếm được Kinh Châu, đẩy Quan Vũ vào hoạ diệt thân, khiến Thục Hán vào thế thua trận.

Hành động của Quan Vũ gây ra nhiều hệ luỵ. Tuy vậy, nó cũng thể hiện rõ niềm tự hào của ông dành cho con gái. Theo một số sử sách ghi lại, Quan Ngân Bình không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn thừa hưởng uy phong của cha, cưỡi ngựa, đánh võ, dùng thương, đao đều giỏi.

Sau khi Quan Vũ và Quan Bình bị quân Đông Ngô bắt sống và chém đầu, Quan Ngân Bình đã bái Triệu Vân làm sư phụ. Vốn đã có tư chất, giỏi giang hơn người, lại được Triệu Vân hết lòng bồi dưỡng, con gái của Quan Vũ nhanh chóng tiến bộ. Bên cạnh đó, trong cuốn Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện có nói Quan Ngân Bình được Thừa tướng Thục Hán tin yêu, coi như con nuôi, hết lòng truyền dạy binh pháp.

Gia Cát Lượng đem theo Quan Ngân Bình trong chiến dịch Nam Trung nổi tiếng với điển tích “Thất cầm Mạch Hoạch”. Đây được coi là đỉnh cao trong binh nghiệp của Khổng Minh, dập tắt những mầm mống phản loạn gây hại đến nhà Thục Hán, tạo tiền đề quan trọng cho các chiến dịch Bắc phạt sau này.

Chiến dịch Nam Trung kết thúc, Gia Cát Lượng thay mặt gia tộc họ Quan, định hôn sự cho Quan Ngân Bình với con trai trưởng của tướng Lý Khôi là Lý Dĩ. Sau khi thành thân, Quan Ngân Bính ở lại trấn thủ Nam Trung cùng nhà chồng.

Không lâu sau, các bộ lạc tại Nam Trung lại một lần nữa nổi dậy. Cha con Lý Khôi cùng Quan Ngân Bình tiếp tục đứng lên dẹp loạn, dẫn quân công phá Du Nguyên. Sau đó, vợ chồng Quan Ngân Bình là Lý Dĩ sống ở nơi đây. Khi qua đời, họ được dân trong vùng thờ cúng.