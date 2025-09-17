Cổ phiếu Bamboo Capital vào diện cảnh báo

(VTC News) -

Ngày 15/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành Quyết định số 795/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital vào diện cảnh báo từ ngày 22/9/2025.

Lý do vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời gian quy định.

Giải trình về việc chậm nộp báo cáo tài chính quý II/2025, công ty cho biết trong thời gian vừa qua, các công ty con và công ty liên kết của Tập đoàn Bamboo Capital vẫn đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và báo cáo tài chính quý I.

Bên cạnh đó, công ty đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính. Do vậy, công ty chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý II theo đúng thời gian quy định.

Trước đó hồi cuối tháng 5, cổ phiếu BCG đã bị hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn. Đến đầu tháng 7, doanh nghiệp này tiếp tục bị HoSE cảnh báo vì chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bamboo Capital gần đây cũng liên tục có biến động nhân sự cấp cao. Ngày 29/8, HĐQT công bố việc bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard (quốc tịch Singapore) làm Tổng Giám đốc, thay cho ông Phạm Hữu Quốc từ nhiệm chỉ sau hơn 3 tháng nắm giữ “ghế nóng”. Đây đã là lần thứ ba Bamboo Capital đổi CEO chỉ trong vòng vài tháng, sau khi ông Hồ Viết Thùy và ông Phạm Hữu Quốc đều lần lượt rời vị trí với lý do cá nhân.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Bamboo Capital có doanh thu hơn 4.370 tỷ đồng, lãi sau thuế 845 tỷ và tổng tài sản hơn 46.520 tỷ đồng. Đây cũng là số liệu tài chính gần nhất mà doanh nghiệp này công bố.