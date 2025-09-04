Co.opMart tặng hơn 10.000 hộp sữa miễn phí cho học sinh dịp khai giảng

(VTC News) -

Tiếp nối chuỗi hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực của chương trình “Tự hào Siêu thị Việt” tháng 9/2025, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động, đồng hành cùng cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong đó, chương trình tặng hơn 10.000 hộp sữa Dutch Lady miễn phí dành cho học sinh nhân ngày tựu trường 5/9. Đây là món quà ý nghĩa, tiếp thêm sức khỏe và niềm vui cho các em khi bước vào năm học mới.

Saigon Co.op tiếp tục tung nhiều deal khuyến mãi kịch khung vào tuần 2 của chương trình Tự hào siêu thị Việt.

Mừng em tựu trường – Tặng sữa Dutch Lady 180ml miễn phí tại hệ thống Co.opmart trên toàn quốc

Vào ngày 5/9, tất cả siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức chương trình tặng sữa miễn phí cho 80 bạn học sinh đầu tiên ghé siêu thị cùng ba mẹ để tham quan. mua sắm. Mỗi em sẽ nhận được 01 hộp sữa Dutch Lady 180ml.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, chương trình còn mang đến không gian trải nghiệm thân thiện với hoạt động check-in cùng sản phẩm Dutch Lady, góp phần mang đến cho các em ngày tựu trường tràn đầy năng lượng và yêu thương.

Hoạt động sẻ chia “Cùng Em Vững Bước” – Hỗ trợ thiết thực cho Làng trẻ em SOS

Song song với hoạt động tặng quà tựu trường, Saigon Co.op phối hợp cùng Unilever triển khai hoạt động trao tặng 800 phần quà nhu yếu phẩm cho các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS – nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các bé mồ côi, bị bỏ rơi hoặc thiếu vắng sự chăm sóc từ gia đình. Đây là sự sẻ chia thiết thực, góp phần hỗ trợ đời sống hằng ngày và mang lại cho các em thêm niềm vui, động viên tinh thần trước thềm năm học mới.

Khách hàng chỉ cần mua 1 sản phẩm unilever tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op là đã đóng góp cho chương trình Cùng em vững bước.

Chắp cánh cho ước mơ thiếu nhi qua cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên”

Nhằm khuyến khích sự sáng tạo, phát huy tài năng hội họa ở các em thiếu nhi đồng thời hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Saigon Co.op tổ chức Cuộc thi vẽ với chủ đề “Cùng Co.opmart lớn lên”.

Chương trình tổ chức từ 27/8 – 17/9, trao tặng hàng chục suất học bổng tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng cho các em học sinh vẽ tranh về chủ đề tôn vinh giá trị và văn hóa Việt, tôn vinh hàng Việt, tình yêu và ước mơ xây dựng quê hương đất nước. Hoạt động này vừa tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, vừa lan tỏa tinh thần nhân văn và bồi đắp lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bức tranh tham dự cuộc thi vẽ Cùng Co.opmart lớn lên do bé Nhật Hoàng - THCS Phú Mỹ tham gia.

Tiếp nối chuỗi khuyến mãi đặc sắc trong tháng 9 “Tự hào Siêu thị Việt”

Ngoài các hoạt động xã hội, Saigon Co.op tiếp tục chuỗi khuyến mãi kích cầu lớn nhất trong năm bằng tuần 2 của chương trình “Tự hào Siêu thị Việt” với nhiều ưu đãi hấp dẫn:

Quà liền tay – Say mê mua sắm (từ 28/8/2025 – 18/9/2025)

- Tặng 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ khi KHTV mua sắm với hóa đơn trong đó có 06 lốc sản phẩm Sữa chua uống lên men Fristi việt quất 4x180ml. Không giới hạn số lượng PMH.

- KHTV có hóa đơn mua sắm trong khu tự chọn từ 469.000đ và phải có ít nhất 1 sản phẩm Nước giặt Ariel 10x Platinum bất kỳ sẽ được nhận 1 Phiếu mua hàng trị giá 50.000đ.

- KHTV có hóa đơn mua sản phẩm Pantene, Head & Shoulders, Rejoice từ 299.000đ được nhận 01 Phiếu mua hàng trị giá 30.000đ. (Không áp dụng 1 số sản phẩm cụ thể)

Ưu đãi thành viên thêm ngàn điểm thưởng(từ 28/8/2025 – 18/9/2025)

- KHTV mua các sản phẩm sẽ được x3, x6, x8 số điểm. Danh sách sản phẩm thiết thực như: Mì trộn Handy Hảo Hảo, Bia Sapporo Premium, Nước giặt Ariel cửa trước các loại, nước tẩy toilet, nước lau sàn, nước lau kính, nước giặt xả thương hiệu Power, dầu gội Head&Shouder

Buffet chay – thanh tịnh mùa Vu Lan (từ 5/9/2025 – 6/9/2025)

- Dịp lễ Vu Lan năm nay hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife …) trên toàn quốc đã tăng lượng hàng chay, giảm giá các mặt hàng chay và tổ chức buffet chay để phục vụ khách hàng.

