Clip bé gái 3 tuổi giả vờ ngất xỉu để tránh bị phạt thu hút gần 3 triệu lượt xem

(VTC News) -

Em đáng yêu giả vờ ngất trong vòng tay bố khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @myxu1997)

Clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một em bé 3 tuổi giả vờ ngất xỉu khi bị bố trách phạt vì làm hỏng đồ chơi. Dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu ngả vào trong lòng bố của cô bé khiến dân mạng bật cười thích thú và đua nhau chia sẻ.

Với dòng ghi chú "Làm hỏng đồ chơi xong mẹ gọi bố thì giả vờ ngất để không bị ăn đòn; diễn viên hài tương lai", clip thu hút gần 3 triệu lượt xem, 48 nghìn lượt yêu thích và 1,8 nghìn bình luận, trong đó rất nhiều bình luận hài hước về sự đáng yêu và khả năng diễn xuất của em bé: "Con gái ngất mà mẹ lại còn cứ cổ vũ phạt đi. Bố cũng rất là có khiếu diễn viên khi phối hợp nhịp nhàng với em bé".

"Không chỉ ngất mà còn giãy đành đạch nữa chứ, xứng đáng giải Oscar cho vai chính xuất sắc nhất. Quá đáng yêu, sau mẹ nó không cho em đi học diễn viên hơi phí"; "Bé tí mà đã biết giả vờ rồi. Trông cưng như này thì làm sao mà bố có thể giận được nữa"; "Xem em bé mà cười muốn nội thương luôn. Tuổi này đúng là độ đáng yêu nhất, làm gì cũng thích cưng nựng, chẳng muốn mắng. Các em hay pha trò như này thể nào lớn lên cũng lỳ lắm đấy. Sau cha mẹ nhỡ nặng lời là lại ngất để ai cũng phải chiều".

Kỹ năng diễn xuất "đỉnh cao", nhiều dân mạng đề cử giải Oscar cho em bé. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít dân mạng kể rằng trẻ con trong nhà mình cũng thường giả bộ như vậy để không bị trách phạt. "Tôi là bố 2 đứa con rồi! Lúc đầu con tôi cũng có biểu hiện đáng yêu để tránh sự phạt của bố mẹ. Tuy nhiên sau này, càng thế tôi càng phải xử lý và về sau không còn tái phạm nữa", Vũ Đức chia sẻ.

Thu Trang kể: "Con gái nhà tôi thì suốt ngày dỗi bạn như vậy, dỗi đến mức bạn sang nhà còn nằm im thin thít, không động đậy. Bất kỳ ai gọi, lay như nào cũng không chịu dậy. Sau cả xóm từ người lớn đến trẻ con, không ai dám làm 'mất lòng' con tôi vì sợ bị dỗi".

Thùy Linh viết: "Con tôi nghịch xong ngã, để không bị mẹ mắng thì giả vờ đau tay. Tay để im không cử động cả nhà cuống cuồng 22h đưa đi viện. Kết quả chụp chiếu chẳng làm sao. Con thấy bác sĩ cầm kim tiêm ra cái là cử động bình thường. Một phen hốt hoảng của cả nhà".

Mặc dù cô bé clip rất đáng yêu, nhiều phụ huynh nêu quan điểm rằng hành vi giả vờ để tránh phạt không nên được khuyến khích. Trẻ con cần được uốn nắn từ nhỏ, chứ không nên chỉ vì hành động đáng yêu mà bỏ qua lỗi sai như vậy.

Đỗ Hà bình luận: "Biết là con còn nhỏ nhưng sao mình lại cứ thấy lo lo. Mình chỉ sợ sau này con lớn mỗi lần làm việc sai thì lại giả vờ doạ bố mẹ. Như vậy, em bé vừa không nhận ra lỗi của mình, vừa có rủi ro chẳng may bị sao thì gia đình lại tưởng đang đùa, đang diễn".

Minh Anh chia sẻ: "Con em mà hay giả bộ như này thì xác định không lối thoát với trận của gia đình. Em cứ chờ cho con diễn thoải mái xong sau khi nào tỉnh mới chỉ bảo để con hiểu. Yêu thương thì yêu thật nhưng lỗi lầm thì vẫn phải dạy thật tốt để con không còn tái phạm nữa".