Chuyện tình 'đũa lệch' gây sốt mạng, chồng 1,2m chinh phục vợ 1,63m

Timothy Muttoo, chàng kỹ sư mắc chứng lùn chỉ cao 1,2 mét, sống tại Toronto, Canada, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ câu chuyện tình yêu đặc biệt của mình cùng người vợ cao 1,63 mét. Không chỉ gây sốt bởi chuyện “đũa lệch”, cặp đôi còn truyền cảm hứng nhờ cách họ đặt tình cảm và sự đồng điệu lên trên mọi tiêu chuẩn hình thức.

Timothy cho biết bản thân chưa từng coi chiều cao là rào cản trong việc tìm kiếm tình yêu. Sau khi đám cưới của anh và Anita Wing Lee lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Timothy đã quyết định chia sẻ trải nghiệm cá nhân, đồng thời đưa ra lời khuyên cho những người đàn ông đang thiếu tự tin vì ngoại hình.

Theo Timothy, “vùng bạn bè” chính là điểm khởi đầu lý tưởng để xây dựng mối quan hệ bền vững. Khi gặp Anita, anh không hề có kế hoạch tán tỉnh hay đặt kỳ vọng tiến xa.

“Tôi chỉ muốn xây dựng tình bạn với Anita thôi. Nó không giống kiểu như ‘mình sẽ mời cô ấy đi hẹn hò, rồi đến buổi thứ ba sẽ trở thành người yêu’. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó. Khi đặt mọi thứ trong bối cảnh đơn giản như vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều", anh nói.

Chính sự tự nhiên và chân thành đó đã giúp mối quan hệ của họ phát triển một cách bền vững. Sau khi quen nhau vào năm 2021, họ trải qua thời gian dài làm bạn trước khi chính thức trở thành một đôi. Đến tháng 6/2025, họ quyết định kết hôn, đánh dấu cái kết đẹp cho chuyện tình kéo dài nhiều năm.

Sau 6 tháng chung sống, cặp đôi đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy thú vị do sự chênh lệch chiều cao. Trong video, họ cùng nhau thực hiện những hoạt động đơn giản như mở tủ lạnh, nhìn ra cửa sổ hay sử dụng các ngăn tủ trên dưới theo cách phối hợp ăn ý.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút tới 1,7 triệu lượt xem và hơn 24.600 lượt thích. Sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng khiến câu chuyện của họ trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi.

Trước đó, Anita cũng chia sẻ hình ảnh đám cưới lên trang cá nhân có 47.700 người theo dõi. Bài đăng ngay lập tức gây sốt, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Timothy cho biết phần lớn phản hồi mà họ nhận được đều tích cực.

“Bài đăng về đám cưới của chúng tôi bất ngờ lan truyền và tiếp cận hàng triệu người trên toàn thế giới. Hầu hết các bình luận đều nói về tình yêu, niềm vui và hy vọng", anh chia sẻ.

Dù vậy, anh cũng thừa nhận không tránh khỏi những ý kiến chỉ trích, điều thường thấy trên môi trường mạng. “Internet luôn có những góc nhìn khác nhau, nhưng chúng tôi không để điều đó ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình", Timothy nói.

Thay vì chú ý đến những lời tiêu cực, cặp đôi chọn tập trung vào những thông điệp tích cực mà họ nhận được. “Chúng tôi trân trọng hàng ngàn lời nhắn đầy thiện chí từ những người nói rằng câu chuyện của chúng tôi đã giúp họ có thêm dũng khí để lựa chọn tình yêu thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hời hợt", anh nhấn mạnh.

Timothy khẳng định, điều làm nên sự khác biệt trong mối quan hệ của họ không nằm ở ngoại hình mà ở sự gắn kết sâu sắc về giá trị sống. “Chúng tôi chia sẻ niềm tin, mục đích và tầm nhìn dài hạn. Nền tảng đó quan trọng hơn nhiều so với các đặc điểm thể chất", anh nói.

Câu chuyện của Timothy và Anita không chỉ là một chuyện tình “đũa lệch” gây chú ý, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng tình yêu bền vững được xây dựng từ sự thấu hiểu, đồng điệu và chân thành, những yếu tố vượt xa mọi giới hạn về ngoại hình.