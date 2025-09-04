Chuyển tiền quốc tế liền tay, nhận ngay ưu đãi với Techcombank Mobile

(VTC News) -

Techcombank tích hợp tính năng chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile

Với mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi giao dịch xuyên quốc gia, Techcombank đã phát triển tính năng chuyển tiền quốc tế an toàn, tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trên Techcombank Mobile

Theo đó, khách hàng không cần mở mới tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền quốc tế được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán (VND) của khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền đa mục đích như chuyển tiền học phí, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, sinh hoạt phí cho du học, sinh hoạt phí khám chữa bệnh, sinh hoạt phí công tác/ du lịch/ thăm viếng, trợ cấp thân nhân.

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn trên màn hình Techcombank Mobile. Giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 02 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa, tỷ giá giao dịch sẽ được giữ nguyên trong 2 ngày kể từ thời điểm tạo yêu cầu thành công. Trong trường hợp giao dịch bắt buộc phải hủy, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.

Techcombank Mobile hỗ trợ người dùng chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ như USD, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, THB, NZD… với tỷ giá và hạn mức được hiển thị trên màn hình Techcombank Mobile, khách hàng có thể tra cứu dễ dàng tỷ giá Euro hôm nay, tỷ giá USD hôm nay… Đặc biệt tỷ giá đã được ưu đãi giảm tối đa 120 điểm (*) tùy theo số tiền ngoại tệ khách hàng chuyển và phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng. Hạn mức tối đa khách hàng được chuyển là tương đương 100,000 USD mỗi giao dịch (*).

(*) Áp dụng theo điều kiện, điều khoản từng thời kỳ

Khách hàng chủ động theo dõi và cập nhật trạng thái giao dịch ngay trên Techcombank Mobile

Chuyển tiền quốc tế miễn phí - Nhận được ngay tức thì với Techcombank Mobile.

Anh Khanh Nguyen từ Thanh Hóa, một khách hàng có người thân đang học tập tại nước ngoài, chia sẻ: "Nhà ai có du học sinh là phải dùng ngay dịch vụ này vì chủ động thực hiện chuyển tiền và theo dõi tiến trình giao dịch ngay trên Techcombank Mobile, rất là dễ dàng, tiện và cực kỳ tiết kiệm. Mỗi lần chuyển tiền không lo mất nhiều phí, người thân lại nhận được tiền nhanh chóng."

Ngân hàng cũng triển khai tính năng "Mua ngoại tệ tương lai, hưởng tỷ giá hôm nay", giúp người dùng chốt tỷ giá tại thời điểm hiện tại (như tỷ giá Euro VND hôm nay) cho các nhu cầu chuyển tiền phát sinh trong tương lai để tránh rủi ro biến động tỷ giá.

Chị Minh Hà ở Hà Nội, có con du học nước ngoài, cho biết: "Giải pháp 'mua ngoại tệ tương lai' của Techcombank rất hữu ích trong bối cảnh tỷ giá biến động và gia đình tôi cảm thấy an tâm hơn về kế hoạch tài chính."

Giao dịch kỳ hạn để tránh được rủi ro biến động thị trường.

Với tính năng chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile, Techcombank cam kết mang đến giải pháp tài chính hiệu quả, an toàn và minh bạch, giúp khách hàng quản lý dòng tiền xuyên biên giới chủ động hơn, tiện lợi hơn.