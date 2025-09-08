+
++
Chuyên gia: Robot chiến đấu Trung Quốc, 'cỗ máy' tối tân trên thực địa
(VTC News) -
Theo Đại tá Nguyễn Minh Tâm, robot chiến đấu Trung Quốc là những vũ khí đáng sợ trên chiến trường, có thể thực hiện các nhiệm vụ mà không cần đến con người.
Thông minh đến mấy cũng phải chào thua trước câu đố này
11:30 08/09/2025
Hỏi - Đáp
Acecook Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền Dalago
11:13 08/09/2025
Đời sống
Chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng, Bộ Y tế vào cuộc
11:11 08/09/2025
Tin tức
Hạ tầng bứt tốc, Vinhomes Green City hút vốn đầu tư
11:02 08/09/2025
Bất động sản
Mực tươi đem hấp hay luộc sẽ ngon hơn?
11:00 08/09/2025
Giới trẻ
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/9: Song Tử may mắn, Song Ngư tỉnh táo
10:58 08/09/2025
Lịch vạn niên
Tự chế pháo nổ, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh tử vong tại chỗ
10:51 08/09/2025
Tin nóng
Ngũ Cung hát 'Cô đôi thượng ngàn', Bức Tường tri ân Trần Lập ở rock concert
10:47 08/09/2025
Ca Nhạc
Giọng đọc vàng của Thời sự VTV, nổi tiếng với câu thoại 'Thuê bao quý khách...'
10:44 08/09/2025
Sao Việt
Diễn viên Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch
10:37 08/09/2025
Sao Việt
Lịch chiếu phim Confidence Queen
10:31 08/09/2025
Phim
5 loại thực phẩm quen thuộc giúp bạn sống thọ hơn
10:27 08/09/2025
Tư vấn
Hai người ở Mỹ trúng giải xổ số độc đắc gần 1,8 tỷ USD
10:23 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Các ứng viên có thể thay thế ông Shigeru Ishiba làm Thủ tướng Nhật Bản
10:13 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch TP Đà Nẵng
10:06 08/09/2025
Tin nhanh 24h
Lên mạng khoe túi hiệu chồng tặng rồi bẽ bàng nhận ra là quà thừa của tiểu tam
10:00 08/09/2025
Gia đình
Cận cảnh sản xuất bánh trung thu truyền thống hút khách ngay đầu mùa
10:00 08/09/2025
Thị trường
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 9/9/2025: Mão bị soi mói, Hợi may mắn
09:58 08/09/2025
Lịch vạn niên
Băng cướp đâm vỡ cửa kính, lao vào cướp tiệm vàng tại Mỹ giữa ban ngày
09:52 08/09/2025
Thời sự quốc tế
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 9/9 và rạng sáng 10/9
09:21 08/09/2025
Cần biết
Con khóc ròng bên hành lang viện, cầu xin cứu người bố nằm liệt vì tai nạn
09:00 08/09/2025
Lá lành đùm lá rách
Dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà vào phòng xét xử
08:59 08/09/2025
Pháp đình
Con vật gì nghe tên đã thấy dễ vỡ?
08:45 08/09/2025
Hỏi - Đáp
Nam sinh 15 tuổi khỏe mạnh đi khám phát hiện bị bệnh lý ba đời cùng mắc
08:21 08/09/2025
Tin tức
Mê mẩn thế giới san hô đầy sắc màu dưới biển Gia Lai qua bộ môn Freediving
08:07 08/09/2025
VTC News TV
6 cây phong thủy nên trồng trước nhà
08:00 08/09/2025
Gia đình
Tăng giá điện chưa tới 5%: Vì sao hoá đơn điện vẫn 'đội' lên bất thường?
07:58 08/09/2025
VTC NEWS TV
Diễn viên 'Bến không chồng' sau 24 năm: Người đóng phim 552 tỷ, người ở ẩn
07:50 08/09/2025
Sao Việt
Hệ thống tuyển sinh hiện đại không thể để lọc ảo kéo dài, lỗi kỹ thuật tái diễn
07:42 08/09/2025
Diễn đàn
Thủ tướng yêu cầu thanh tra hiệu quả với hoạt động ngân hàng và kinh doanh vàng
07:40 08/09/2025
Tin nóng