Chuyên gia lý giải doanh số kỷ lục của VinFast: Chất lượng chinh phục người dùng

(VTC News) -

VinFast đã tiếp tục phá kỷ lục trên thị trường xe tại Việt Nam khi bàn giao 20.380 ô tô điện trong tháng 10, gấp 3 lần hãng xe về nhì trên bảng xếp hạng, nâng tổng số xe VinFast bán ra lên 124.264 xe trong 10 tháng đầu năm. Theo giới chuyên gia, cột mốc đáng nhớ này là minh chứng cho chất lượng toàn diện của xe điện đã thực sự chinh phục niềm tin của người tiêu dùng Việt.

Chuẩn mực mới về chất lượng cho thị trường ô tô

Trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết năm 2025, VinFast đang ngày càng tạo lập thêm nhiều kỷ lục trên thị trường. Tháng trước, VinFast chính thức lập kỷ lục vượt mốc 100.000 xe chỉ sau 9 tháng - điều mà chưa từng có hãng xe nào có thể làm được trong lịch sử thị trường ô tô Việt. Trong tháng 10, với cột mốc hơn 20.000 xe/tháng, VinFast tiếp tục gia tăng khoảng cách với “phần còn lại” trong cuộc đua doanh số.

Nói về những con số đáng nhớ trên, PGS-TS. Phạm Quốc Thái, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng tổng kết, doanh số xe điện VinFast tăng nhanh phản ánh chất lượng và độ tin cậy của xe điện Make in Vietnam. “Nếu xét trên khía cạnh kỹ thuật, cấu hình và kết cấu của xe VinFast là ổn định và đáng tin cậy”, ông nhấn mạnh về chất lượng xe điện VinFast - yếu tố quan trọng hàng đầu thuyết phục người dùng Việt.

Chất lượng xe cũng là điều được TS. Lê Đức Hiếu, Trưởng khoa Cơ khí Động lực, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đề cập khi phân tích về lí do doanh số VinFast tăng mạnh. TS Hiếu cho rằng, xe điện Việt chứng minh được năng lực thực tế trong vận hành hàng ngày. “Đi xe điện, người dùng cảm nhận được những trải nghiệm vượt trội hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, từ cảm giác lái, khả năng tăng tốc tới sự tiện lợi…”, TS Hiếu nói.

Cụ thể hơn, TS Lê Đức Hiếu đánh giá cao hệ thống khung gầm, vỏ xe, từ đó đảm bảo yêu cầu nghiêm khắc về kết cấu xe theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Ngoài ra, các trang bị an toàn vượt trội như số lượng túi khí nhiều, cùng các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)… góp phần hoàn thiện trải nghiệm lái và củng cố niềm tin người dùng. Mẫu VF 8 của VinFast nhận 5 giải thưởng an toàn tại ASEAN NCAP, cho thấy nhà sản xuất đặt tiêu chuẩn cao về an toàn và chất lượng để đưa sản phẩm tới người dùng.

Sự lắng nghe có trách nhiệm của thương hiệu Việt

Đồng tình với những nhận định trên, nhiều chuyên gia còn chỉ ra “điểm cộng vàng” ở VinFast là sự lắng nghe người tiêu dùng, giúp xe điện Việt có chất lượng ngày càng toàn diện. Đơn cử như các mẫu VF 8 dù rất được lòng người dùng trước đó nhưng VinFast vẫn tiếp tục nâng cấp hệ thống treo, khả năng cách âm để mang lại sự thoải mái nhất cho người dùng. Ngoài ra, liên tiếp các bản cập nhật phần mềm không những giúp xe điện ngày càng thông minh hơn mà còn để giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh của người dùng.

“Đó là sự lắng nghe chủ động, có trách nhiệm. Chính sự cầu thị ấy giúp chất lượng xe điện Việt ngày càng chinh phục được người dùng”, TS. Nguyễn Văn Tấn, chuyên gia công nghệ ô tô tổng kết về VinFast.

Mặt khác, theo ông, một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là bài toán kinh tế vận hành và những chính sách mang tới sự yên tâm của VinFast. Thống kê từ nhiều chủ xe cho thấy, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa trên mỗi km của xe điện thấp hơn ít nhất 50% so với xe chạy xăng. Riêng về chi phí năng lượng, khoản chi này với các chủ xe bằng 0 khi VinFast đang miễn phí sạc cho người dùng tới giữa năm 2027.

Vị chuyên gia cũng nhắc tới một trong những yếu tố giúp người dùng yên tâm khi sử dụng là chính sách bảo hành lên đến 10 năm của VinFast, hệ thống hơn 330 xưởng dịch vụ có mặt tại mọi tỉnh, thành phố cùng 150.000 cổng sạc phủ khắp đất nước.

Tổng hòa các dữ kiện về doanh số, đánh giá kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và chính sách hậu mãi cho thấy lợi thế cạnh tranh của VinFast nằm ở chất lượng sản phẩm và hệ sinh thái dịch vụ, chứ không thuần túy ở giá bán. Đây là nền tảng giúp VinFast duy trì vị trí số 1 đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang phương tiện không phát thải tại Việt Nam.

“Việc VinFast liên tục bỏ xa các đối thủ và dẫn đầu tuyệt đối về doanh số cho thấy xe điện Việt không chỉ đủ tốt mà đủ tầm để trở thành chuẩn mực mới của ngành ô tô. Với đà này, tôi tin VinFast sẽ còn tiếp tục thiết lập thêm nhiều kỷ lục nữa - cả về sản lượng lẫn vị thế - trong thời gian rất gần”, TS Tấn khẳng định.