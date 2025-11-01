Chuyến công tác tới Anh của Tổng Bí thư nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm chính thức tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/10/2025 theo lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, với những kết quả nổi bật, thực chất đạt được trong chuyến công tác tiếp tục khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay. Qua đó, vị thế của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác trong thời gian tới.

Trải qua hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và sau 15 năm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược thiết lập năm 2010, Việt Nam cùng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã xây dựng được một mối quan hệ đối tác vững mạnh và lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Thành quả quan trọng nhất trong chuyến công tác của Tổng Bí thư là hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Đây là kết quả được đưa ra sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer; hai nhà lãnh đạo khẳng định, việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và việc ký thỏa thuận hợp tác di cư cũng như một loạt các thỏa thuận trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính xanh, giáo dục – đào tạo, y tế, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hợp tác địa phương… nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai khuôn khổ quan hệ mới.

Tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến công tác, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Anh, một Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới; nước ta đã có khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đưa tổng số các quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên 14, góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, nâng cao vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ Việt - Anh được mở ra một chương mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, tạo nền tảng hợp tác có tính định hướng chiến lược dài hạn trên mọi lĩnh vực.

"Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới, cũng như trong trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Anh đã thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định 6 trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương đó là: Tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; Tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; Hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; Tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng; Hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiếp Công tước xứ Richmond Charles Henry Gordon-Lennox và Phu nhân

Với hơn 20 hoạt động quan trọng, ngoài cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư cũng đã có các cuộc hội kiến với Ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond và Phu nhân, Phó Thủ tướng Anh David Lammy, Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall, Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh (CPB) Robert Griffiths và các chính đảng lớn tại Anh.

Trong trao đổi, các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, bày tỏ sẵn sàng sớm triển khai các nội dung đã được nhất trí, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức, chuyên môn trong các lĩnh vực đa dạng, từ tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tới y tế, tài chính xanh, năng lượng sạch và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford - một trong những Trung tâm giáo dục Đại học hàng đầu của thế giới, là biểu tượng tri thức của nước Anh, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hoà bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại.

Trước đông đảo các bạn sinh viên ưu tú những người trẻ đang chuẩn bị định hình tương lai thế giới, và các nhà khoa học, các học giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực- những người hoạch định chính sách tương lai, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và nêu rõ tầm nhìn về mô hình hợp tác mới Việt - Anh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Oxford. (Ảnh: TTXVN)

"Hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực then chốt như y tế cộng đồng, công nghệ sinh học, khoa học hạt nhân, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng sạch.

Hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những chủ thể sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ tới.

Cùng nhau thử nghiệm các mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm và đều có nhu cầu cấp bách”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao, xem đây là một đóng góp quan trọng để làm rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Qua đó, Anh và quốc tế hiểu rõ hơn về thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam, cũng như chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác cùng với việc tiếp nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ lớn của Anh và thế giới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp tới dự và chủ trì 3 hội nghị quan trọng đó là toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn; tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Anh và Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh để trực tiếp lắng nghe và trả lời những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Anh nói riêng, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến các ý tưởng thành các dự án, chương trình tại Việt Nam, mở ra hành trình hợp tác lâu dài, sâu sắc giữa Việt Nam với các trí tuệ, tinh hoa của Vương quốc Anh và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Tại các hội nghị, nhiều ý kiến nhận định, trên thế giới ít có quốc gia nào phát triển năng động như Việt Nam, chỉ trong vòng một thế hệ Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng một trong những nền kinh tế sản xuất cạnh tranh nhất Châu Á và có lực lượng lao động trẻ, thành thạo kỹ năng số.

Đặc biệt, những tiến bộ trong cải cách hành chính của Việt Nam, sự cởi mở trong hợp tác quốc tế đã định vị Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Ông Mac Kennedy - Cựu nghị sỹ Quốc hội Mỹ - chia sẻ: "Năm nay tôi xin chúc mừng Việt Nam đã có những cuộc cải tổ lịch sử như việc sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy Nhà nước minh bạch hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn, đồng thời các Bộ ngành cũng được sáp nhập khu vực công được số hóa, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực cho y tế, giáo dục. Tôi cho rằng đây là những bước tiến nền tảng để xây dựng đất nước Việt Nam linh hoạt hơn phát triển mạnh mẽ hơn”.

Về phần mình, Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt, Việt Nam đang triển khai những quyết sách quan trọng để tạo xung lực cho giai đoạn mới, bao gồm: Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, xác định một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch ngày càng tiệm cận với luật pháp kinh doanh quốc tế, là nền tảng thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực chính để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự chuyển biến "về chất" trong tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus Chris Drewer

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị và bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Anh nói riêng tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực Anh có kinh nghiệm thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng và nhu cầu như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao, AI, năng lượng, tài chính - ngân hàng...

"Phát huy các cơ chế đối thoại song phương như Đối thoại Chiến lược, Uỷ ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại (JETCO),... thông qua các đầu mối như Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán.

Thúc đẩy gắn kết cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt, mong muốn Chính phủ và các doanh nghiệp Anh có giải pháp hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Qua đó, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Có thể khẳng định, những thành quả hết sức tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa quan hệ song phương lên một cấp độ mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đây là sự khẳng định rõ ràng rằng mỗi bên không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ của nhau, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác giữa 2 nước; đặc biệt việc tiếp tục đạt được các thỏa thuận quốc tế và các khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực trụ cột sẽ giúp Việt Nam bổ sung những nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.