Chưa tìm được chủ mưu vụ nhập tịch gian lận, LĐBĐ Malaysia báo cảnh sát

(VTC News) -

Theo tờ Berita Harian, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức trình báo cảnh sát liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch. Hành động này được thực hiện theo khuyến nghị từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Thông tin được Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, xác nhận tại buổi họp báo sau cuộc họp đặc biệt của Ban chấp hành tổ chức tại trụ sở Wisma FAM. Ông Yusoff cho biết FAM sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

“Theo khuyến nghị của IIC, chúng tôi sẽ trình báo cảnh sát nhằm tạo điều kiện cho một cuộc điều tra toàn diện. Việc này liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ đã được gửi tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)”, ông nói.

Quyền Chủ tịch FAM nhấn mạnh, tổ chức này mong muốn làm rõ quá trình các giấy tờ bị nghi là giả mạo được tạo ra như thế nào, cũng như xác định cá nhân hoặc tập thể phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi cần biết ai đứng sau hành vi này và bằng cách nào các tài liệu đó lại có thể được sử dụng”, ông Yusoff khẳng định.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu cung cấp sai nguồn gốc của mình. (Nguồn: Bharian)

Trước đó, trong báo cáo điều tra đầy đủ, IIC đã đưa ra ba khuyến nghị quan trọng đối với FAM liên quan đến vụ việc của bảy cầu thủ nói trên. Đáng chú ý, ủy ban đề xuất FAM cần khẩn trương báo cảnh sát để các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra chính thức, qua đó xác minh nguồn gốc các giấy tờ bị nghi làm giả và truy cứu trách nhiệm các bên liên quan.

IIC cũng chỉ rõ rằng việc làm giả giấy tờ chính thức là hành vi vi phạm pháp luật và có thể cấu thành tội hình sự theo luật Malaysia.

Bên cạnh đó, IIC khuyến nghị Ủy ban Kỷ luật của FAM khởi động quy trình xử lý nội bộ đối với Tổng thư ký của tổ chức này, tuân thủ đúng các quy định pháp lý hiện hành.

ICC cũng đề xuất FAM tăng cường giám sát, tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sai phạm tương tự và khôi phục uy tín cho nền bóng đá Malaysia.