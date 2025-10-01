Chủ tịch nước: Đặt kỳ vọng vào TP.HCM với vai trò đi trước, đi đầu

Chiều 1/10, tổ Đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 10 gồm các đại biểu Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, tiếp xúc cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh (TP.HCM), trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Việt Dũng)

Cùng dự có ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Lương Cường thông tin, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ vừa định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, trong đó có 45 dự thảo luật và các nghị quyết liên quan kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tạo hành lang pháp lý quan trọng để khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiếp xúc cử tri 11 xã tại TP.HCM sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch nước nhận xét, mô hình mới vận hành bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng có những vướng mắc, khó khăn như cử tri nêu. Đó là những vấn đề về quy hoạch, đất đai, thuế, giao thông, thủ tục hành chính.

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi cùng Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Việt Dũng)

Chủ tịch nước đề nghị các xã tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục phát huy việc làm hiệu quả, vì mục tiêu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân.

Với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 10 tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và phản ánh đến các cơ quan thẩm quyền. Với trách nhiệm cá nhân, Chủ tịch nước cũng sẽ trực tiếp trao đổi với các cơ quan trong quá trình làm việc.

Thông tin khái quát một số tình hình chung hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong kết quả đó có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM.

Chủ tịch nước chia sẻ, những tháng cuối năm có lượng công việc đồ sộ, thời gian gấp, yêu cầu cao, đòi hỏi các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, mọi cán bộ, đảng viên, người dân phấn đấu, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Chủ tịch nước nhận xét, TP.HCM có tiềm năng, lợi thế lớn, Trung ương Đảng đặt kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố với vai trò đi trước, đi đầu.

Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, thống nhất, tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Qua đó góp phần để cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.