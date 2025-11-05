Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi gì?

(VTC News) -

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, cùng tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) để làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Công an Đồng Nai khám xét nhà vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Theo Công an Đồng Nai, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (địa chỉ: đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, tỉnh Đồng Nai) do Đinh Văn Liên là Phó Tổng Giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu, đã hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, Quận 5 cũ, TP.HCM), do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 1/2025, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy chỉ số chống nắng (SPF) của các mẫu sản phẩm này chỉ đạt 25,82, tương đương 51,64% so với chỉ số công bố trên bao bì là SPF 50.

Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, bị cơ quan điều tra xác định buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Cùng tham gia, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty EBC Đồng Nai, có hành vi trực tiếp tham gia sản xuất số sản phẩm giả nêu trên. Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty VB Group, chịu trách nhiệm buôn bán toàn bộ số kem chống nắng giả ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ba đối tượng Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, hồ sơ và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua hoặc đang lưu giữ sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng, thuộc các lô số 0010123 (sản xuất ngày 4/1/2023), 0020623 (7/6/2023), 0031123 (16/11/2023), 0010124 (7/1/2024), 0020424 (16/4/2024), 0030624 (25/6/2024) và 0040724 (13/7/2024), cần phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ án.

Mọi thông tin liên hệ Đại úy Đỗ Lâm Tùng (điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0946.400.438).