Bắt giam chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. (Ảnh: CA ĐN).

Theo điều tra ban đầu, doanh nghiệp này do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Ông Liên hợp tác sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1/2025, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, nhóm bị can đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy sản phẩm chỉ có chỉ số chống nắng SPF 25,82, đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Nguyễn Thị Tuyến – Phó Tổng giám đốc công ty tham gia sản xuất số hàng giả nói trên, còn Nguyễn Quốc Vũ là người thực hiện hành vi buôn bán các sản phẩm ra thị trường.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của cả ba bị can đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét tại các địa điểm liên quan, công an thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả.

Trước đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của hai công ty trên, do vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng công bố.

Công ty VB Group là pháp nhân sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.