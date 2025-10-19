Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông kín khách suốt đêm trước ngày 20/10

Chợ hoa đêm Quảng An nằm trên đường Âu Cơ, nổi tiếng là nguồn cung cấp hoa lớn nhất Hà Nội. Tuy thường xuyên hoạt động suốt đêm nhưng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nơi đây càng thêm tấp nập kẻ mua người bán.
Theo ghi nhận vào rạng sáng 19/10, chợ hoa Quảng An đông kín người mua, kẻ bán suốt đêm.
Ngày thường, chợ hoa đầu mối này chủ yếu đón khách mua buôn, rồi từ đó cung cấp trên thị trường. Nhưng những ngày này, rất đông khách mua lẻ cũng đổ về để được mua hoa tươi với "giá gốc" làm quà tặng 20/10.
“Năm nào cận ngày 20/10, chợ hoa cũng đông đúc hơn hẳn. Nhiều người ngoài việc muốn mua được hoa giá rẻ thì còn muốn được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày lễ. Năm nay, giá hoa nhỉnh hơn ngày thường nhưng mức tăng không đáng kể”, một tiểu thương nói.
Tiểu thương này lý giải nguyên nhân giá tăng một phần do nguồn cầu cao, nhưng quan trọng hơn là nguồn cung đang giảm mạnh do thiên tai liên tiếp đã nhiều vùng trồng hoa ở miền Bắc bị ảnh hưởng.
Theo khảo sát, giá hoa hồng nhỏ dao động 90.000 - 100.000 đồng/bó, hồng to 200.000 - 220.000 đồng/bó, hoa đồng tiền khoảng 70.000 - 100.000 đồng/bó. Mức giá này dù tăng nhưng vẫn được người mua đánh giá là rẻ hơn rất nhiều so với trên thị trường.
Hoa tươi tại chợ Quảng An chủ yếu được nhập về từ các vùng trồng nổi tiếng quanh Hà Nội như Tây Tựu, Mê Linh, Đông Anh...Ngoài ra, nhiều loại hoa từ Đà Lạt, Mộc Châu như hướng dương, cẩm tú cầu, thạch thảo cũng được vận chuyển ra Thủ đô.
Nhiều người tranh thủ lựa chọn những bó hoa yêu thích cho dịp lễ 20/10.
Rạng sáng, chợ hoa Quảng An vẫn đông đúc, tấp nập người mua kẻ bán, đèn thắp sáng một góc rộng lớn. Những chuyến xe chở hoa liên tục đổ về, không khí buôn bán sôi động kéo dài đến tận sáng.