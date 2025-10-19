Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông kín khách suốt đêm trước ngày 20/10

“Năm nào cận ngày 20/10, chợ hoa cũng đông đúc hơn hẳn. Nhiều người ngoài việc muốn mua được hoa giá rẻ thì còn muốn được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày lễ. Năm nay, giá hoa nhỉnh hơn ngày thường nhưng mức tăng không đáng kể”, một tiểu thương nói.