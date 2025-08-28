Chợ Bình Điền: 'Lá chắn thép' bảo vệ chất lượng, an toàn thực phẩm của TP.HCM

(VTC News) -

Là một trong ba chợ đầu mối nông sản lớn nhất TP.HCM, mỗi ngày tiếp nhận hàng ngàn tấn thực phẩm từ các tỉnh, Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền (Chợ Bình Điền), đơn vị thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA), giữ vai trò trọng yếu trong chuỗi cung ứng thực phẩm của thành phố.

Trước những khó khăn về sức mua và thị trường, đơn vị này vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, đồng thời tăng cường giám sát chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho người tiêu dùng.

Công ty Chợ Bình Điền phối hợp chặt chẽ với Đội 10 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ATVSTP.

Giữ vững "hàng rào" an toàn thực phẩm

Trong bối cảnh sức mua yếu, sản lượng hàng hóa nhập chợ chỉ đạt 77% và giá trị hàng hóa luân chuyển đạt 83% so với cùng kỳ năm 2024, công tác đảm bảo ATVSTP vẫn được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chợ Bình Điền.

Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Đội 10 (Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu định kỳ và đột xuất, giám sát tồn dư hóa chất độc hại trong thủy hải sản, rau củ quả, trái cây, thịt gia súc, gia cầm... Trung bình mỗi tháng, khoảng 600 mẫu được kiểm tra, riêng dịp cao điểm Tết có thể lên tới 700 mẫu. Kết quả các mẫu đều đảm bảo nằm trong ngưỡng cho phép.

Ngoài ra, chợ đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến ATVSTP cho thương nhân qua loa phát thanh, bandroll, hội thảo chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phân biệt thực phẩm sạch.

Đặc biệt, Chợ Bình Điền tham gia Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada tài trợ, phối hợp cùng các Bộ: NN&PTNT, Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Trong quý I/2025, dự án hỗ trợ nâng cấp Phòng kiểm nghiệm ATTP với nhiều thiết bị hiện đại và cử cán bộ tham gia học tập mô hình chợ đầu mối tại Đài Loan, giúp nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Chợ Bình Điền là nơi giao thương hàng hóa nông sản, thực phẩm có quy mô lớn nhất nước.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước khiến tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty Chợ Bình Điền chỉ đạt 35% kế hoạch năm, trong đó mảng tự doanh mới đạt 13%. Các đối tác lớn thu hẹp hoạt động, đơn hàng mới không khả quan. Công ty chủ yếu duy trì cung ứng thực phẩm sơ chế cho các bếp ăn, nhà hàng, trường học.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đạt 32,3%. Ban lãnh đạo đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện tình hình. Thứ nhất, Tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác mới trong các ngành hàng có thế mạnh như thủy hải sản, trái cây, đồng thời Phát triển kinh doanh thực phẩm tươi sống sơ chế, phục vụ các bệnh viện, nhà hàng, trường học...

Cải tiến hạ tầng, dịch vụ tại chợ: Cải tạo khu ăn uống, bố trí depot nước đá, tổ chức lại đội ngũ sửa chữa điện nước, kiểm tra giá dịch vụ bốc xếp...Tối ưu chi phí hoạt động, tinh gọn bộ máy, bố trí lại nhân sự theo chuyên môn, tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận.

Công ty tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, khắc phục các tồn tại, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao. Với sự quyết tâm, Chợ Bình Điền kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trong năm 2025, đảm bảo ổn định đời sống người lao động và góp phần bình ổn thị trường thực phẩm cho TP.HCM.

Chợ Bình Điền không chỉ là nơi giao thương hàng hóa nông sản, thực phẩm quy mô lớn, mà còn là “lá chắn” quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh khó khăn, sự kiên trì trong bảo vệ chất lượng và thích ứng linh hoạt với thị trường đang khẳng định vai trò của đơn vị trong hệ thống phân phối thực phẩm an toàn của thành phố.

Một thách thức đáng kể trong giai đoạn vừa qua là việc Nghị định 70/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định mới về thuế gây nhiều lo lắng cho thương nhân, đặc biệt là tại ngành hàng tôm.

Toàn cảnh Chợ đầu mối Bình Điền hoạt động về đêm.

Ngay sau khi ghi nhận phản ứng từ thương nhân, Ban Giám đốc Công ty Chợ Bình Điền đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Trong đó, các khu vực giao dịch được bố trí lại linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân kinh doanh ổn định. Đồng thời, Công ty tăng cường hoạt động truyền thông, đối thoại, giúp thương nhân nắm rõ quy định và hạn chế hiểu sai về chính sách mới.

Cùng với đó, các điểm kinh doanh được sắp xếp lại tại khu vực đầu hồi nhà lồng, tạo luồng lưu thông hợp lý và đảm bảo tính trật tự trong hoạt động giao thương. Nhờ vào những biện pháp đồng bộ, hoạt động giao dịch tại chợ nhanh chóng ổn định trở lại, tránh tình trạng buôn bán tự phát và tiềm ẩn rủi ro về an toàn, an ninh.

Công ty Chợ Bình Điền đã công bố loạt chương trình, công trình trọng điểm nằm trong kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển Chợ Bình Điền theo mô hình thương mại đa chức năng.

Cụ thể, Công ty Chợ Bình Điền sẽ nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải lên công suất 5.000m³/ngày đêm; cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh; đầu tư hệ thống kho lạnh - kho mát; đồng thời đưa chợ vào danh mục địa điểm du lịch với các hạng mục đi kèm như khu lưu trú ngắn ngày, nhà truyền thống, khu trưng bày đặc sản và nhà hàng ven sông.