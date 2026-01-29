Chiều nay, giá xăng dầu dự báo đồng loạt tăng

(VTC News) -

Trong tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng tăng, mức tăng dao động 0,7% - 0,9%, tùy loại.

Trrong khi đó, bình quân giá dầu thô tháng 1 trên thị trường thế giới tăng từ 7,8% đến trên 10% so với giá bình quân tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất trong mấy tuần trở lại đây.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành chiều nay (29/1), giá xăng trong nước có thể quay đầu tăng với mức tăng dao động từ 100 - 250 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu có thể tăng mạnh hơn. Cụ thể, giá dầu diesel dự báo tăng khoảng 390 đồng/lít; giá dầu hỏa có thể tăng 160 đồng/lít, còn giá dầu mazut có thể tăng 680 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo quay đầu tăng. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng đưa ra dự báo, giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành chiều nay tăng nhẹ.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 tăng 91 đồng (0,5%) lên mức 18.371 đồng/lít và xăng RON95 tăng 261 đồng (1,4%) lên mức 18.891 đồng/lít.

Giá dầu hỏa có thể tăng 278 đồng (1,5%) lên 18.228 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 478 đồng (2,7%) lên 18.178 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 707 đồng (5,1%) lên mức 14.577 đồng/kg.

Nếu diễn biến thị trường đúng như dự báo thì giá xăng dầu sẽ tăng trở lại sau khi giảm vào thứ 5 tuần trước.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.

Giá dầu thế giới

Sáng 29/1, giá dầu WTI ở mức 63,21 USD/thùng, tăng 0,82 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 68,75 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng và ở mức cao nhất 4 tháng qu do được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và gián đoạn nguồn cung tại Mỹ và Kazakhstan.

Đồng USD hiện dao động gần mức thấp nhất trong bốn năm so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khiến những mặt hàng được định giá bằng USD như dầu trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất, với quyết định chính sách dự kiến công bố vào 19h00 GMT ngày thứ Tư.

Ở chiều nguồn cung, xuất khẩu dầu thô từ các cảng vùng Vịnh của Mỹ đã giảm xuống mức 0 vào Chủ nhật, trước khi phục hồi trở lại vào thứ Hai, sau khi một cơn bão mùa Đông nghiêm trọng quét qua nước này, theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Vortexa.

Việc sụt giảm sản lượng tại Kazakhstan cũng đang góp phần đẩy giá dầu đi lên. Dù quốc gia thành viên OPEC+ này kỳ vọng hoạt động khai thác tại mỏ Tengiz có thể dần được nối lại trong vòng một tuần, các nguồn tin cho biết quá trình khôi phục có thể kéo dài hơn dự kiến.

Trong khi đó, Công ty vận hành đường ống CPC, đơn vị xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan đã khôi phục hoàn toàn công suất bốc dỡ tại cảng Biển Đen, sau khi hoàn tất công tác bảo trì tại một điểm neo đậu từng bị ảnh hưởng bởi máy bay không người lái, theo các nguồn tin.

Nhóm OPEC+ gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và các đồng minh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng trong tháng 3, tại cuộc họp vào ngày 1/2, theo các đại biểu OPEC+.