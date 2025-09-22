Chicilon Media đạt chứng nhận doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội

(VTC News) -

Hiệp hội quảng cáo Việt Nam đã tiến hành đánh giá toàn diện hệ thống truyền thông thang máy trên toàn quốc. Sau quá trình đánh giá, hội đã trao cho Chicilon Media “Chứng nhận doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội đối với quảng cáo số trong thang máy”.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chứng nhận lần này là cột mốc thúc đẩy công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng lẫn cộng đồng. Việc hoàn tất hồ sơ kết nối 4G vừa đáp ứng yêu cầu công nghệ, còn góp phần củng cố cam kết về tuân thủ và minh bạch. Sự kiện bước tiến tiếp theo trong hành trình nâng cao tiêu chuẩn vận hành, hướng đến môi trường truyền thông an toàn và có trách nhiệm.

Với độ phủ rộng khắp cả nước, Chicilon Media theo đuổi nguyên tắc “hợp pháp - tuân thủ, phục vụ khách hàng, cộng đồng”, góp phần chuẩn hóa ngành quảng cáo số.

“Chứng nhận lần này thể hiện sự tuân thủ quy định và quy trình vận hành chuẩn mực của hệ thống màn hình quảng cáo 4G do Chúng tôi triển khai. Sự kiện cũng là cơ sở để người dân và các đối tác yên tâm khi sử dụng và tiếp cận thông tin qua kênh truyền thông này”, đại diện đơn vị nói.

Sau khi kết nối 4G được hoàn thiện, quá trình truyền tải nội dung quảng cáo trở nên nhanh, ổn định và sắc nét hơn. Doanh nghiệp cũng khẳng định không ghi hình, không nhận diện khuôn mặt và không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Các chức năng thống kê chỉ phục vụ mục đích đánh giá hiệu quả quảng cáo.

Đại diện Hiệp hội đánh giá Chicilon Media là một trong những đơn vị tiên phong hoàn tất kết nối 4G trên toàn hệ thống, phù hợp với quy chuẩn của ngành.