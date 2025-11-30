Chỉ kịp cứu chính mình, người đàn ông day dứt khi mất 3 người thân trong lũ

Chúng tôi tìm đến thôn Phú Thịnh (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) vào một buổi chiều vẫn còn nặng mùi bùn non. Cả xóm ai cũng lặng ngắt sau đợt lũ dữ chưa từng thấy, nhưng bước chân chậm nhất, nặng nhất có lẽ là của anh Nguyễn Xuân Vinh - người duy nhất trong gia đình sống sót qua cuộc vật lộn với dòng nước, ba người ruột thịt của anh bị cuốn trôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Đứng trước sân, anh Vinh lặng lẽ dùng đôi tay sạm nắng rũ từng mớ lúa đã mọc mầm đem ra phơi lại làm thức ăn cho đàn vịt, tài sản duy nhất còn sót lại sau khi lũ quét qua.

Anh Nguyễn Xuân Vinh, ngụ thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Nhà chẳng còn gì, trống trơn, lạnh tanh. Từng tấm ván nhà khô quắt lại. Không có nổi một hạt gạo. Không còn vật dụng nào còn nguyên. Lũ đi qua như một nhát chém thẳng đứng, cắt phăng cả mấy chục năm gom góp của một gia đình nông dân.

Nhưng mất mát vật chất không phải là điều anh Vinh quan tâm bây giờ. Điều giày vò anh đến thống khổ là đã để ba người thân tuột khỏi tay mình.

Đêm 19/11, nước bắt đầu dâng, dâng nữa, rồi vượt quá mức mà người dân Phú Thịnh từng trải qua. Anh Vinh và em trai là Nguyễn Xuân Khanh đưa vợ con qua hàng xóm có nhà 2 tầng trú nạn. Sau đó, hai anh em tiếp tục chèo ghe nhỏ lao vào sâu trong xóm, cách nhà khoảng 700m, để cứu hai cháu ruột đang mắc kẹt.

Trời tối, mưa phủ kín mặt, tiếng nước xoáy sát vào ghe nghe như ai đó siết dần vào thành ruột. Lúc đó trong đầu anh và em trai chỉ có suy nghĩ duy nhất: “Phải vô cho được. Không kịp là tụi nhỏ chết mất".

Nhìn 3 người thân tuột khỏi tay mình trong đêm lũ dữ, giờ anh sống với nỗi day dứt khôn nguôi.

Họ kéo được hai đứa trẻ lên ghe. Bốn người quay về trong dòng nước đục cuồn cuộn. Nhưng sóng lớn ập đến bất ngờ ngay khúc cua, quật chiếc ghe lật ngang. Trong tích tắc, cả bốn người bị hút xuống.

Anh Vinh cố níu từng cánh tay nhưng tất cả tuột khỏi anh. Đầu anh va mạnh vào một vật trôi nổi, nước tràn vào miệng, vào mũi. Anh ngoi lên, dang tay mò trong bóng tối, chỉ nghe tiếng nước xiết, hoàn toàn không nghe tiếng người.

"Giá như tôi mạnh hơn một chút…", anh khẽ nói, vẫn cúi gằm như nói với chính mình.

Rồi Vinh may mắn bám được một gốc tre gần đó, kiệt sức nhưng vẫn cố la lên. Đội cứu hộ phát hiện và kéo anh lên ghe. Còn ba người thân, anh vẫn hy vọng sẽ có phép màu, rằng họ sẽ níu được một nhành cây nào đó mà sống. Nhưng khi thi thể em trai rồi hai người cháu được tìm thấy 2 ngày sau đó, anh khuỵu xuống.

Bàn thờ được lập vội cho em trai và hai cháu ruột của anh Nguyễn Xuân Vinh.

Ba người thân của anh giờ chỉ còn hiện diện trên di ảnh. Mỗi lần nhìn vào đó, anh lại lẳng lặng quay đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại. Anh không dám nhìn lâu vào di ảnh, “vì càng nhìn càng thấy mình bất lực".

Từ lúc mất người thân, anh Vinh hầu như tránh né tất cả. Hễ có người tới hỏi chuyện, anh lại chỉ vào căn nhà bên cạnh, nơi gia đình em trai từng sống: “Qua đó hỏi đi…”, cứ như muốn đẩy nỗi đau sang chỗ khác ngoài lồng ngực mình.

Anh tránh nói, tránh nghe, tránh cả những lời động viên. Trong căn nhà trống rỗng, tài sản bị lũ cuốn sạch, anh cứ thế lầm lũi với đôi mắt đỏ hoe mà khô khốc.

Ruộng lúa sau nhà, nơi nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi 3 người thân của anh Vinh.

Còn vợ anh đứng bên cạnh chỉ biết lặng lẽ nhìn chồng. Chị chưa bao giờ thấy chồng mình lặng người đến vậy. Anh vốn đã ít nói, giờ gần như câm lặng, ăn không được, ngủ cũng không. Mỗi đêm gió thổi qua khe cửa, anh lại giật mình tưởng tiếng ai gọi từ dưới dòng nước tối.

Chị sợ một lúc nào đó, nỗi ám ảnh kia sẽ quật ngã anh. Người đàn ông vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần ấy giờ sống mà như người đi lạc giữa chính cuộc đời mình.

Giờ đây, trong căn nhà chẳng còn gì để mất, điều duy nhất còn lại là khoảng trống mênh mông không đáy trong lòng người đàn ông đã cố cứu gia đình mình bằng tất cả sức lực, nhưng không thắng nổi dòng nước quá mạnh, quá tàn nhẫn...